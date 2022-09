Sophie Davant et Caroline Margeridon proches des fans d' Affaire conclue, malgré les critiques

Affaire conclue a créé l'événement il y a quelques jours, le 11 septembre précisément, en plein coeur de Lyon. Ce jour-là, Sophie Davant était présente, avec son équipe et certains acheteurs, à savoir Caroline Margeridon, Stephane Vanhandenhoven, Diane Chatelet et Johan Ledoux. Tous ont fait le déplacement pour filmer un nouveau prime Duel des brocantes au beau milieu des Puces du Canal de Villeurbanne. Il s'agit d'une compétition qui se tient entre deux acheteurs, lesquels arpentent les marchés et tentent de dénicher deux objets chacun, qu'ils devront ensuite revendre aux autres marchands. Cette émission spéciale sera diffusée le mardi 11 octobre en prime time.

Le passage de l'émission à Lyon n'est en tout cas pas passé inaperçu et de nombreux badauds sont allés à la rencontre des brocanteurs de France 2 et de Sophie Davant. Comme le dévoilent les photos de notre diaporama, Caroline Margeridon et l'animatrice se sont particulièrement laissées approcher et ont accordé quelques autographes et selfies à leurs admirateurs venus les saluer.

Mais tout le monde ne garde apparemment pas un bon souvenir de ce jour de tournage. En effet, une fois l'émission bouclée, Sophie Davant s'en était réjoui sur Instagram et l'une de ses abonnés avait tenu à lui faire passer un message peu agréable. "Bonjour Sophie, je vous ai vue hier aux Puces du Canal à Villeurbanne, je ne dirai rien de plus vous concernant... En revanche, Caroline, Diane et Stéphane sont très sympathiques. J'avais déjà partagé un moment avec Caroline Margeridon au Marché Biron à Saint-Ouen, (mon mari est antiquaire). Je confirme, c'est une femme adorable, abordable et tellement pétillante !!!". L'ex-femme de Pierre Sled désormais en couple avec William Leymergie s'était alors sentie forcée de se justifier. "Nous tournions une émission ! J'étais concentrée sur mon travail, pardon, mais ça arrive !", avait-elle répondu.