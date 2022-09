Sophie Davant et William Leymergie : Rare sortie des amoureux, bronzés, élégants mais très discrets

C'est une belle soirée qui a attiré de nombreuses personnalités qui s'est tenue le lundi 5 septembre, au sein de l'hôtel Salomon de Rothschild, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Le Moma Group célébrait son 10e anniversaire et pour l'occasion, le promoteur d'un art de vivre à la française a invité un grand nombre de célébrités pour fêter ça. Le Moma Group promet de créer 40 nouvelles adresses à travers le monde en faisant rayonner ses concepts emblématiques que sont Café Pérouse, Noto, Casa Amour et Mimosa, et en fins gourmets, Sophie Davant et William Leymergie ne pouvaient manquer ça.

En effet, le couple était de la partie, mais a préféré resté discret. Si Nagui a pris la pose près de son épouse Mélanie Page, Sophie Davant et son compagnon William Leymergie ont préféré ne pas se faire photographiés l'un auprès de l'autre. Mais les journalistes, qui ont officialisé leur relation amoureuse cet été étaient néanmoins très élégants. L'animatrice de 59 ans, maman de Valentine et Nicolas Sled avait opté pour une tenue sombre, mettant parfaitement son teint halé des vacances dans le sud en valeur. Elle a pris la pose auprès de Pierre-Antoine Capton, à table. Quand son ancien patron et désormais compagnon William Leymergie était en costume bleu.

Une rencontre qui ne date pas d'hier

À 59 et 75 ans, Sophie Davant et William Leymergie s'accordent de nouveau le bonheur, après de longues années d'amitié. En effet, la rencontre entre ceux qui étaient présents à Ramatuelle dans le cadre du festival, cet été, ne date pas d'hier. En 2015, dans C à vous, William Leymergie faisait déjà un sacré portrait de celle qui allait devenir sa compagne, révélant son défaut. Mais désormais, ils conjuguent leur vie à deux. Et pour leurs vacances en amoureux, ils ont profité pleinement entre balades, baignades et sorties paddle en amoureux. Si l'ex-épouse de Pierre Sled a démarré comme stagiaire sur Antenne 2, le temps a passé et aujourd'hui, l'amitié s'est transformée en amour.