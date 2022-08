"Son défaut principal..." : Sophie Davant et William Leymergie en couple, ces drôles de confidences qui refont surface

Après de longs mois de rumeurs, la relation amoureuse entre Sophie Davant et William Leymergie a finalement été officialisée. À 59 et 75 ans, Sophie Davant et William Leymergie s'accordent de nouveau le bonheur, après de longues années d'amitié. Présents à Ramatuelle dans le cadre du festival, les animateurs profitent de balades, baignades et sorties paddle en amoureux entre deux spectacles, et leur bonheur a été immortalisé en couverture de Paris Match. Et si leur rencontre ne date pas d'hier, William Leymergie faisait déjà le portrait de celle qui allait devenir sa compagne, dans C à Vous, en 2015.

Alors qu'on lui demande les qualités de Sophie Davant, le taquin William Leymergie avoue être en difficulté. En revanche, il ne l'épargne pas lorsqu'il s'agit de parler de ses défauts. "Son défaut principal, c'est que ça fait longtemps qu'elle m'écoute plus", s'amuse alors l'animateur. Alors comment l'appelait Sophie Davant à cette époque ? Avait-elle un petit surnom pour celui qui était à l'époque le visage de Télématin ? "Elle aurait pu m'appeler papa, mais c'est pas le cas", plaisante-t-il face caméra.

Il taquine (aussi) sa façon de s'habiller

Puis, celle qui a démarré comme stagiaire sur Antenne 2 va alors présenter les bulletins météo de la chaîne de 1987 à 2006, alors que William Leymergie est finalement remplacé par Roger Zabel. Et ce dernier continue de la taquiner, jusqu'à pointer du doigt sa façon de s'habiller. "Quelle est la galaxie où l'on exige que tu t'habilles comme ça, explique moi", lâche-t-il. Et en plateau, face à Anne-Elisabeth Lemoine, Sophie Davant semble décontenancée : "Bah quoi qu'est-ce qu'il y a, j'étais très bien habillée, non ?" "Je retiens quand même une chose, c'est qu'il a pas trouvé une qualité, tacle l'animatrice et ex-épouse de Pierre Sled. Sympathique..."

On prend toujours autant de plaisir

"C'est un rapport haut en couleurs", résume Sophie Davant. Puis, la mère de Valentine et Nicolas Sled confie : "On s'ennuie pas, ça fait longtemps qu'on se voit tous les jours, ça doit faire une vingtaine d'années. On prend toujours autant de plaisir, lui à me critiquer dès qu'il me voit apparaître, parce que rien ne va, mes tenues, ma tête, j'ai toujours l'air endormi, j'ai pas l'air de bonne humeur, enfin rien ne va. On s'amuse bien." Les années ont continué à passer et ils ne se sont visiblement toujours pas ennuyés. Sophie Davant et Pierre Sled ont divorcé, William Leymergie a perdu son épouse, emportée par une crise cardiaque en 2020, et aujourd'hui, leur amitié s'est transformée en amour. Qui aime bien châtie bien.