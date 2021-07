William Leymergie : Mort de sa femme Maryline

Voilà déjà quatre ans que William Leymergie a quitté l'émission Télématin de France 2 après trente-deux années de bons et loyaux services pour rejoindre la chaîne C8 où il anime la quotidienne William à midi. Malgré son emploi du temps chargé, l'animateur a trouvé le temps d'écrire son premier roman historique, paru en avril dernier et intitulé Mirebalais ou l'amour interdit. Des projets toujours soutenus par sa femme Maryline Robin, avec qui il a partagé quarante-cinq ans de vie commune et les naissances de trois enfants, Géry (41 ans), Sacha (38 ans), et Anna (30 ans).

Malheureusement, William Leymergie a perdu l'amour de sa vie il y a déjà un an. C'est ce qu'on apprend dans les pages de France dimanche ce vendredi 2 juillet 2021. "Selon nos informations, Maryline serait décédée d'une crise cardiaque le 25 juin 2020, et inhumée dans le cimetière de Saint-Gatien-des-Bois, dans le Calvados", lit-on. Une bien triste information que nous sommes en mesure de confirmer. Une épreuve sans doute très difficile pour le journaliste de 74 ans qui ne s'est de son côté jamais exprimé sur cette disparition.

Une chose est en tout cas certaine, Maryline était son pilier dans la vie de tous les jours. Elle a même accepté de renoncer à sa carrière de sculptrice pour se consacrer à leurs enfants. "Elle est calme, souriante, apaisante. Elle est très discrète, parle très peu, mais dit des choses essentielles. Ce qui est formidable quand vous tombez sur une femme comme elle, c'est que vous ne vous ennuyez jamais. Elle m'a apporté énormément, et ce n'est pas fini. Mes enfants et moi l'avons beaucoup accaparée, elle a été un manager maternel et marital. Aujourd'hui, ce serait bien à notre tour de tous nous occuper d'elle", déclarait William Leymergie avec reconnaissance en 2012 pour France dimanche.