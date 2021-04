William Leymergie aux anges : un nouveau bébé arrive dans sa famille

Le célèbre animateur aux dents du bonheur a sorti le 7 avril dernier son premier roman historique, Mirebalais ou l'amour interdit. Une histoire qu'il a eu le temps d'écrire depuis son départ de la matinale de France 2 pour rejoindre la plage horaire du midi sur C8.

En promotion de son roman, William Leymergie en a profité pour annoncer une grande nouvelle : il va devenir grand-père pour la quatrième fois ! C'est sa fille Anna, une architecte-décoratrice de 30 ans, qui attend un enfant, comme il l'a révélé à Gala dans le numéro du 14 avril.

Alors qu'il répond à une question liée à la crise sanitaire actuelle et au manque de contact ressenti par beaucoup avec leurs proches, l'animateur a lâché l'information. "Je suis autorisé à prendre mes trois petits-enfants - ma fille attend le quatrième - dans les bras, donc ça va", souffle-t-il.

Une excellente nouvelle pour l'ancien présentateur de Télématin, marié depuis 1975 avec la sculptrice Maryline Robin. Ensemble ils ont également eu deux garçons, Gery (41 ans) et Sacha (38 ans). Autre bonne nouvelle pour lui, il devrait pouvoir accueillir l'enfant de sa fille sans se soucier des contraintes sanitaires. "Je me suis fait vacciner, ils ne risquent donc rien avec leur grand-père", se réjouit l'animateur.

Un véritable papa poule

William Leymergie a toujours mis un point d'honneur à être présent dans la vie de ses enfants et ce, malgré un emploi du temps très chargé et peu pratique. "Il me semble ne les avoir jamais entendus dire : 'Tu n'étais pas là.' Malgré mes horaires de 'dingo', j'ai toujours été présent à l'heure du déjeuner, à l'heure du bain... sauf au petit matin. Je n'aurais pas aimé avoir à dire un jour : 'Les enfants pardon, je n'ai pas souvent été là', avoue-t-il.

Un rôle de père primordial pour l'équilibre de l'animateur, qui n'aurait pas pu faire de concessions si les choses s'étaient déroulées différemment. "Si je n'avais pas pu le faire, je ne sais pas si j'aurais pu continuer à exercer ce métier. Pendant nos années de vie commune, je les regardais vivre, c'était un spectacle formidable !", conclut-il.

William Leymergie vient donc d'annoncer une superbe nouvelle qui devrait l'aider à se remettre de l'étiquette parfois négative qui lui colle à la peau et dont il souffre depuis plusieurs années.

L'intégralité de l'interview de William Leymergie est à découvrir dans le numéro de Gala actuellement en kiosque.