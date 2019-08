William Leymergie, son image de tyran : "Ça m'a affecté"

William Leymergie a une terrible étiquette qui lui colle à la peau. L'animateur de 72 ans a une réputation de tyran depuis de nombreuses années. Michel Cymes, qui a travaillé avec lui dans Télématin, dans les années 90, n'avait pas dressé un portrait élogieux de lui à l'occasion d'une interview pour Le Parisien : "Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Je n'avais pas dormi de la nuit, je suis arrivé hyper stressé et l'animateur [William Leymergie, NDLR] ne m'a pas beaucoup aidé. Même pas du tout. C'était très formateur, mais autant vous dire que nous ne sommes pas restés en contact."

Interrogé par nos confrères de TV Mag à l'occasion de sa troisième rentrée sur C8, avec William à midi, William Leymergie a confié au sujet de sa réputation : "J'ai longtemps dirigé une bande de journalistes dont les membres, environ 35, étaient tous bien plus jeunes que moi. J'ai pu alors me comporter de manière un peu paternaliste. On m'a fait savoir que je n'étais pas commode. Cela m'a affecté parce que tel n'était pas mon objectif."

Mais avec les années, l'époux de Maryline est convaincu d'avoir appris à se montrer "plus souple". Malheureusement, sa réputation n'a pas changé : "Reste l'étiquette de tyran qui traîne, notamment sur internet. Même c'est si loin de moi maintenant. Cela ne m'attriste plus. D'autant que, dans la bande des 'pas aimables', je crois que je suis au fond le plus sympa." William Leymergie n'a bien entendu cité aucun nom.

L'intégralité de l'interview de William Leymergie est à retrouver dans le magazine TV Mag du 30 août 2019.