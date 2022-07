Sophie Davant : Vacances en duo avec sa fille canon, Valentine... La ressemblance est frappante !

Dans la famille Davant, on demande la mère... et la fille ! A 26 ans, la jolie Valentine forme en effet un duo de choc avec sa maman animatrice, Sophie Davant, dont elle est très proche. Toutes les deux sont même parties en vacances ensemble, pour ce début du mois de juillet, comme l'a montré l'animatrice sur son compte Instagram. Ce mardi, elle a en effet publié une photo où toutes les deux apparaissent rayonnantes, à la plage et en débardeur.

Et même si le ciel semble bien gris derrière elles, pas question pour les deux jolies blondes d'arrêter de sourire : la mère et la fille, trop heureuses d'être en vacances ensemble et presque jumelles tant elles se ressemblent, devraient bien profiter de ces quelques jours. Avant, sans doute, de retrouver les hommes de leur vie et notamment Nicolas, le grand frère de Valentine (28 ans), lui aussi né de sa longue union avec l'ancien présentateur Pierre Sled.