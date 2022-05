Sophie Davant maman : sa fille Valentine, 26 ans, est sa soeur jumelle !

Mon fils travaille dans une boîte de production en télé

On sait que Valentine suit la carrière de son papa Pierre Sled puisqu'elle est journaliste culinaire, gastronomie, terroir et recettes. Elle qui a fait la couverture de S le magazine de Sophie Davant il y a quelques mois collabore de temps à autre avec maman pour écrire des articles. Elle utilise également sa plume pour Les Hardis, le "média du beau et du bon". Quant à Nicolas, son grand frère, il oeuvre également dans l'ombre... mais du côté des médias, tout de même. "Mon fils travaille dans une boîte de production en télé, expliquait Sophie Davant à Purepeople en mars 2021. Il prépare des émissions. En ce moment il travaille sur une production, sur une émission de divertissements où il prépare les fiches, il prépare le contenu, il cherche des images. Mon fils a plein d'univers, c'est quelqu'un de très brillant, de très cultivé. Il n'a pas encore trouvé son chemin. Il est extrêmement érudit sur le plan sportif et le football en particulier. Son père, Pierre Sled, dit qu'il est encore meilleur que lui..."