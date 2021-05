Sophie Davant, confidences sur son fils Nicolas, prêt à prendre la relève : "Il prépare des émissions..." (EXCLU)

Sophie Davant et Pierre Sled ont eu deux enfants. Valentine, leur fille, fait son maximum pour devenir journaliste gastronomique. Nicolas, en revanche, se fait légèrement plus discret... L'animatrice nous en a dit un peu plus en interview.

Travail, famille, amour... elle évoque toutes les thématiques dans son nouveau livre, Tout ce qui nous lie, paru aux éditions Albin Michel le 19 mai 2021. Dans les pages de ce joli projet littéraire, Sophie Davant évoque notamment avec fierté ses deux enfants, Nicolas et Valentine, et leurs parcours respectifs. On savait que la fille de l'animatrice tentait de percer dans le journalisme gastronomique - elles avaient fait, ensemble, la couverture de S, le magazine de Sophie Davant en janvier dernier - mais qu'en est-il de son fils ? Il semblerait qu'à 27 ans, Nicolas Sled suive à sa manière les traces de sa mère. "Mon fils travaille dans une boîte de production en télé, explique Sophie Davant, en interview pour Purepeople. Il prépare des émissions. En ce moment il travaille sur une production, sur une émission de divertissements où il prépare les fiches, il prépare le contenu, il cherche des images. Mon fils a plein d'univers, c'est quelqu'un de très brillant, de très cultivé. Il n'a pas encore trouvé son chemin. Il est extrêmement érudit sur le plan sportif et le football en particulier. Son père, Pierre Sled, dit qu'il est encore meilleur que lui, qu'il a encore plus de connaissances que lui donc je pense que c'est pas mal comme référence."

Sophie Davant et Pierre Sled ont divorcé en 2012, gardant tous deux en tête une priorité : le bonheur de leurs enfants. Mais le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre et Nicolas, comme sa petite soeur Valentine, ont des attraits similaires à ceux de papa et maman. Verra-t-on bientôt l'un d'eux tenir le rôle d'animateur ? "Ils sont en train de faire tous les deux leur chemin, ils sont en devenir, constate l'emblématique figure de France 2. Moi je les accompagne comme je peux mais ils ne suivront pas forcément mes traces. Je leur souhaite de trouver les leurs..." Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.