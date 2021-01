Sophie Davant taquinée par sa fille Valentine : "Tu es gonflée !"

Valentine Sled est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Pour le deuxième numéro de son magazine S, sa maman Sophie Davant (57 ans) l'a mise à l'honneur en posant à ses côtés en couverture et en réalisant une longue interview à ses côtés. La présentatrice de France 2 et la jeune femme de 25 ans (née de son ancienne union avec Pierre Sled) ont également réalisé une vidéo pour Instagram le 23 janvier dans laquelle elles jouent à "Qui de nous deux ?". Et on peut dire que Valentine a répondu sans filtre.

Le principe est simple : mère et fille doivent répondre à des questions sur leurs traits de caractère. Selon Valentine, c'est Sophie Davant qui est la plus drôle d'elles d'eux, "mais malgré elle". La présentatrice d'Affaire conclue est aussi la plus stylée selon la soeur de Nicolas (27 ans). "Toi aussi tu as le droit à une styliste tous les jours", a-t-elle vite précisé. "Oui mais il y a des moments où on est en forme et d'autres moins", a répliqué sa mère.

Il y a également eu débat quand on leur a demandé laquelle des deux était la plus souriante. "Je souris plus dans la vie quand même. Elle sourit tellement à la télé...", a déclaré Valentine. "Tu es gonflée, ce n'est pas possible", a alors répondu Sophie Davant. Sa chère et tendre fille a donc fini par assurer qu'elles l'étaient toutes les deux. En revanche elle a persisté et signé : l'ancienne épouse de Pierre Sled est la plus impatiente et de loin.

Mais la palme de la plus gourmande et de la plus stressée revenait à Valentine. "Ca dépend dans quel domaine. Ca fait partie des points communs on va dire. On est toutes les deux créatives", a conclu Sophie Davant.