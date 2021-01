Sophie Davant : Son ex-mari Pierre Sled "accumulait les expériences", un divorce "mal vécu"

En 2012, après plus de vingt ans d'amour et deux enfants, Sophie Davant et Pierre Sled se sont séparés. Ce jeudi 21 janvier 2021, lors d'une interview avec sa fille et collègue Valentine Sled pour son propre magazine baptisé S, l'animatrice de 57 ans revient sur ce divorce et lance une pique à peine cachée à son ex-mari.

L'animatrice Sophie Davant et le journaliste Pierre Sled, également animateur, ont eu deux enfants : Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans). "Je pense que ce ne sont pas des gamins pourris gâtés. On leur a inculqué tout de suite la notion de travail et la valeur de l'argent", lance celle qui est aux commandes d'Affaire conclue sur France 2. Et sa fille de réagir : "On ne s'en pas compte de tout, enfant. On ne voyait pas à quel point tu travaillais !"

Et c'est là que la jolie blonde livre ce qu'elle a sur le coeur : "Peut-être parce que je travaillais moins qu'aujourd'hui ! J'ai aussi fait des choix." Des décisions professionnelles pas toujours faciles, comme elle l'explique. "Je suis restée longtemps à la météo pour pouvoir passer du temps avec vous, pendant que Pierre accumulait les expériences, lâche-t-elle, taclant au passant son ex-époux. Ce n'étaient pas forcément des choix très agréables à l'époque, mais je sais pourquoi je les ai faits."

Un divorce mal vécu par l'animatrice

Il faut dire que cette rupture avec Pierre Sled, Sophie Davant l'a mal vécue. "Je me sentais coupable. Pas d'être une personne connue, pas forcément en raison de mes choix professionnels, mais à cause de mes choix personnels. J'ai culpabilisé pendant longtemps, longtemps...", confie-t-elle. Et de préciser ses propos : "Parce qu'une séparation, c'est compliqué. Je l'ai mal vécue et je culpabilisais beaucoup de vous l''imposer'. Ce n'est pas lié à la célébrité. On a eu une vie tellement normale – on allait tous les week-ends dans notre maison en Normandie, on partait toujours en vacances ensemble... Vous étiez notre priorité !"

Alors que Pierre Sled a refait sa vie avec sa belle Barbara Ricevuto, qu'il a épousée en 2018, Sophie Davant se veut discrète sur ses amours. L'animatrice, qui a avoué être toujours amoureuse du journaliste lors de leur séparation, a entretenu pendant longtemps un flou autour de sa vie sentimentale. En juillet dernier, lors d'une interview accordée à Nous Deux, l'acolyte de Caroline Margeridon révélait finalement être célibataire.

L'interview de Sophie Davant est à retrouver en intégralité dans son magazine S, actuellement disponible à la vente.