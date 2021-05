Sophie Davant évoque sa relation à la chirurgie esthétique : "Je dois rester présentable !" (EXCLU)

Dans ses émissions télévisées, dans ses livres ou dans S le magazine de Sophie, dont elle est la directrice éditoriale, Sophie Davant prouve que le temps qui passe n'est pas un obstacle au bonheur professionnel et amoureux. L'égalité des sexes dans le milieu audiovisuel n'est, hélas, pas encore une bataille remportée. "On n'est pas beaucoup de ma génération à être encore à l'antenne, rappelle-t-elle. Je dis avec une dose d'humour que la parité, on l'atteindra avec une égalité salariale, mais aussi quand une femme de l'âge Michel Drucker sera encore à l'antenne à la tête d'une émission. Je ne sais pas si je me le souhaite." L'animatrice ravit les téléspectateurs depuis plus de trente ans. Il est fort à parier qu'elle restera, à l'écran comme dans nos coeurs, pour un long moment...



Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.