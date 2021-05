Sophie Davant hautaine et prétentieuse ? L'animatrice démonte les critiques

Animatrice de télévision à la coupe de cheveux légendaire, Sophie Davant est en pleine promotion de son nouveau livre Tout ce qui nous lie, en librairies le 19 mai 2021. Interviewée par Télé Star, la présentatrice d'émissions cultes du petit écran a confié comment elle avait eu l'idée d'écrire ce nouvel ouvrage. Son éditrice lui aurait demandé de "réfléchir aux liens" qu'elle avait tissés avec son public depuis son arrivée à la télévision il y a plus de trente ans.

Parfois jugée hautaine, prétentieuse et coupant régulièrement la parole à ses invités, Sophie Davant a tenu à remettre les pendules à l'heure concernant ces odieuses rumeurs. Totalement indignée par ces critiques, elle répond : "Comment peut-on me trouver hautaine alors que je donne la parole et mets en valeur depuis tant d'années des anonymes ? Animer, c'est donner une âme. Les animatrices incolores et inodores, on les a déjà oubliées."

Dans ce livre, l'animatrice de 57 ans confie également comment elle a été victime de discrimination et de boycott de la part de certains médias ne la jugeant pas assez élégante et BCBG. "Plein de médias chics ont parfois refusé de faire une interview avec moi parce que j'étais trop populaire" accuse-t-elle.

Dans ce nouvel ouvrage, l'animatrice de 57 ans fait également des révélations sur sa vie amoureuse notamment sur ses ex Pierre Sled et Erik Orsenna. Maman de Nicolas et Valentine (27 et 25 ans, nés de son mariage avec Pierre Sled), la présentatrice de l'émission Affaire Conclue révèle également qu'elle n'a pas renoncé à trouver l'amour... En 2021 peut-être ?

L'intégralité de l'interview de Sophie Davant est à retrouver dans Télé Star, programmes du 22 au 28 mai 2021.