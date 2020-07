Sophie Davant stylée : où aller pour la copier... attention prix salés !

À 57 ans, Sophie Davant n'a rien perdu de sa superbe ! Aux commandes d'Affaire conclue chaque jour sur France 2, elle prouve même qu'elle est une fashionista hors pair. Si l'on savait que sa coupe de cheveux était très demandée dans les salons de coiffure, on savait en revanche moins qu'elle était également une icône de la mode. Et pourtant, ses tenues toutes plus branchées les unes que les autres sont aujourd'hui scrutées et très recherchées par ses fans.

Entre ses robes fleuries, ses accessoires originaux ou encore ses chaussures tendance, Sophie Davant ne laisse rien au hasard et se passe volontiers de styliste. Mais ce qui semble avoir le plus de place dans son dressing, ce sont les vestes. Et plus particulièrement les perfectos de sa marque fétiche, Giorgio & Mario, pour lesquels elle ne compte pas son argent. En effet, cette marque haut de gamme qu'affectionne l'animatrice propose une vaste sélection de blousons aux prix salés - mais toutefois justifiés au vu de leur qualité. Sur le compte Instagram officiel de Giorgio & Mario, on retrouve facilement les produits pour lesquels Sophie Davant a craqué, répertoriés avec soin pour celles qui voudraient lui ressembler.

Des centaines d'euros par veste

Ainsi, le 15 octobre 2019, elle apparaissait sur le plateau d'Affaire conclue vêtue d'une veste verte 100% cuir qu'on peut s'offrir pour la somme de 389 euros. La veille, elle paradait dans un perfecto noir intemporel d'une valeur de 477 euros. Décidément amoureuse de cette marque, elle récidivait en novembre dernier en montant toujours de gamme dans une veste marron, en vente à 516 euros. Pour la reprise des tournages au début du mois de juin, c'est tout naturellement que Sophie Davant s'est tournée vers un magnifique blouson en velours bleu pétant, à s'offrir pour 507 euros. Il en était allé de même pour l'enregistrement du duel des brocantes sur la route le 10 juin dernier. Elle avait alors opté pour un perfecto blanc élégant au look mode et soigné, d'une valeur de 537 euros.

Certaines de ses vestes ne sont malheureusement aujourd'hui plus disponibles, certainement victimes de leur succès. Comme celle portée en octobre 2019, d'un rouge bordeaux et d'une classe irrésistible ou encore celle en daim bleu électrique vue sur l'animatrice le 13 juin. Au vu des prix des précédentes, nul doute qu'elles s'élevaient également à plusieurs centaines d'euros. Un sacré budget pour la maman de Valentine et Nicolas, qui n'a rien à envier aux vedettes du petit écran ou des réseaux sociaux.