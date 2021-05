Sophie Davant "insatisfaite" avec Erik Orsenna : sans filtre, elle explique leur rupture

Sophie Davant a eu deux grandes histoires d'amour. Durant vingt-trois ans, elle a été en couple avec Pierre Sled, et de leur union, sont nés Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans). Peu après leur divorce, elle a tenté de se reconstruire avec Erik Orsenna. Un nouvel échec amoureux dont elle parle sans tabou dans son livre Tout ce qui nous lie ! (dont la sortie est prévue le 19 mai, aux éditions Albin Michel).

C'est Erik Orsenna qui avait officialisé leur idylle en mars 2012, sur RMC. Sophie Davant avait été séduite par son esprit et son intelligence. Mais entre l'écrivain et la présentatrice de 57 ans, cela n'aura duré qu'un an. La présentatrice d'Affaire conclue souhaitait retomber amoureuse rapidement, trop rapidement comme elle l'a confié dans son livre, dont Gala a dévoilé les bonnes feuilles dans son édition du 13 mai 2021. "J'avais besoin de me voir autrement dans le regard d'un homme, de sentir son désir, son plaisir en ma compagnie. (...) J'ai rencontré alors celui qui répondait à mes aspirations et qui me tendait justement ce miroir et je suis tombée amoureuse. (...) Attendre tant de lui alors que je n'avais pas pris le temps nécessaire pour digérer ma rupture et faire le deuil de mon mariage. (...) Insatisfaite, je lui en demandais beaucoup. Mes attentes étaient trop lourdes pour cet être attentif et sensible qui me répétait en boucle qu'il m'avait rencontrée trop tôt et que je n'étais pas sortie de mon histoire précédente", peut-on lire.

Erik Orsenna n'était également pas disposé à vivre une histoire d'amour à cette époque. Il avait une femme en tête, "ce qui n'arrangeait pas les choses". C'est en effet avec l'une de ses ex-épouses que l'académicien a retrouvé le bonheur. "L'échec était annoncé. J'ai compris que partir, c'est avant tout une décision que l'on prend pour soi", a-t-elle conclu. Sophie Davant a également évoqué, de façon cash, les raisons de sa rupture avec Pierre Sled. Un livre croustillant en somme.