Sophie Davant séparée d'Erik Orsenna : cette petite phrase de l'animatrice lourde de sens

En 2012, Sophie Davant a vécu une aventure passionnée avec l'écrivain Erik Orsenna. Prix Goncourt et membre de l'Académie Française, l'écrivain avait réussi à charmer l'animatrice par son esprit et son intelligence. Très éprise de lui, la présentatrice d'Affaire conclue était pourtant toujours restée très discrète concernant leur idylle. Interviewée en 2018 par Télé 7 Jours, la maman de Valentine et Nicolas (25 et 27 ans, nés de son union avec Pierre Sled) avait confié les dessous de son coup de foudre pour l'homme de lettres. "J'ai eu le déclic avec Erik Orsenna (...) On venait tous deux de perdre un proche, et il m'a dit : "Pourquoi ne parlerais-tu pas de la mort à la télé ?" Une histoire qui avait été officialisée en mars 2012 par l'écrivain sur RMC mais qui s'était terminée l'année suivante, en 2013.

Très bienveillants l'un envers l'autre, aucun d'eux n'a souhaité révéler les causes et les raisons de leur rupture. Invité sur le plateau de Salut les terriens face à Thierry Ardisson en 2016, Erik avait fait part de toute l'admiration qu'il portait encore à Sophie. "Elle est très jolie elle est adorable et c'est une amie magnifique" avançait-il tout en refusant d'en dire plus car, comme il le rappelait si bien, "Ce sont des affaires privées". Thierry Ardisson en avait alors profité pour citer l'écrivain qui avait déclaré quelques années plus tôt à propos de la journaliste, "Si on m'avait dit un jour qu'un dame aussi belle que Sophie Davant me trouverait à son goût je serais tombé des nues. Merci la vie. Merci son aveuglement à elle". Une magnifique déclaration.

Invitée dans la même émission quelques mois plus tard, Sophie avait pu visionner les images de son ex ainsi que ses mots délicats à son égard. Étonnée, elle avait confié : "Il est très malin parce qu'il en pense pas un mot de ce qu'il dit. Il a l'air de dire que c'est la première fois qu'il a pécho une femme aussi belle mais ce n'est pas vrai, il a beaucoup de succès. Il est très intelligent."

Votre écrivain vous a quittée ? Ah, moi aussi...

L'année suivante en 2017, l'animatrice de France 2 en avait dévoilé un peu plus sur leur rupture à l'occasion d'une petite plaisanterie avec une candidate. Face à une femme qui venait de se séparer d'un écrivain elle avait déclaré : "Votre écrivain vous a quittée ? Ah, moi aussi..." On comprend donc qu'Erik semblait être à l'origine de leur séparation.

Depuis cette rupture, l'ancienne protégée de William Leymergie semble désormais plus que jamais prête à s'investir de nouveau dans une relation avec un homme. Interviewée récemment par le magazine Nous Deux, elle expliquait : "On se construit avec son passé, son expérience. Je ne renie rien de ce que j'ai vécu. Les personnes que j'ai aimées et les histoires que j'ai vécues font ce que je suis aujourd'hui. J'attends une relation équilibrée, car j'aime aussi ma liberté." C'est tout ce qu'on lui souhaite.