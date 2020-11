Sophie Davant maman : ses enfants "ont souffert" de sa notoriété

Samedi 21 novembre 2020, Nikos Aliagas présentait un nouveau numéro de son émission hebdomadaire 50'Inside sur TF1. Cette semaine, c'est Sophie Davant qui était invitée à faire un saut dans le passé en parlant des cinq dates qui ont marqué sa vie. Parmi elles se trouvait l'année au cours de laquelle ses enfants, Valentine (25 ans) et Nicolas (26 ans) ont débarqué pour la première fois sur un plateau télé avec leur père, Pierre Sled. C'était dans Vivement dimanche en 2015.

"Ils sont pas mal hein", réagit Sophie Davant, le sourire aux lèvres, en redécouvrant ces images. Et d'ajouter : "Je suis fière de mes enfants, je suis très fière du lien que nous avons." Un lien qui s'est d'autant plus solidifié ces dernières années que Valentine et Nicolas ont choisi de suivre les traces de leur célèbre mère. "Ils travaillent tous les deux en production à la télé", confie-t-elle. La jolie Valentine a notamment contribué au tournage de la saison 8 du Meilleur Pâtisser en 2019.

Aujourd'hui très épanouie, la fratrie n'a toutefois pas toujours considéré la notoriété de Sophie Davant comme une bénédiction. Surtout dans leur enfance. "C'était très compliqué parce que comme tous les enfants de gens connus ils en ont souffert à l'école. Les copains sont pas forcément sympas avec eux et je crois que je les ai protégé en menant une vie normale", a-t-elle révélé.

Et mener une "vie normale" pour l'animatrice de France 2 consiste à se ressourcer bien loin de la lumière et de la frénésie des tournages, souvent en Normandie, son petit paradis. "Je recherche la simplicité, dès que je ne suis pas à l'antenne, je vais souvent dans la nature, dans des endroits pas du tout exposés et mes enfants ont ce goût là aussi", a-t-elle fait savoir.