Le Meilleur Pâtissier : La fille d'une célèbre présentatrice a fait partie de l'aventure

Après avoir déprogrammé Le Meilleur Pâtissier la semaine dernière pour diffuser à la place un match de football, M6 se rattrape ce mercredi 18 novembre 2020. Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali vont pouvoir une nouvelle fois juger les meilleurs desserts des candidats encore en lice. De quoi certainement ravir Valentine Sled, la fille de Sophie Davant (bientôt 25 ans, née de son ancienne union avec Pierre Sled). Et pour cause, la jeune femme a participé au tournage de la saison précédente.

Sur Instagram, elle a partagé plusieurs souvenirs photos avec sa communauté, révélant au passage son rôle dans l'émission. "Souvenirs de tournage du Meilleur Pâtissier saison 8... Mon premier job en tant que journaliste à la télé, c'est ce qui m'a donné envie de me spécialiser dans les émissions culinaires", confie-t-elle avec nostalgie. Valentine poursuit en saluant les équipes du programme qu'elle a côtoyé, dont fait partie Mercotte "à la forme olympienne". "Pour la petite histoire, elle fait quand même 5 tours de parc du château de Groussay, tous les jours avant le tournage, à 5H du matin...", révèle-t-elle.

Cette expérience, Valentine Sled l'a chérie tout particulièrement car comme elle le dit, elle lui a permis de "mettre un pied dans cet univers" qu'est la cuisine. Au début du mois de novembre, elle se lançait d'ailleurs dans une nouvelle aventure. Elle a ouvert son propre site, Sled et Poivre, sur lequel on peut retrouver ses recettes, ses bonnes adresses pour bien manger ou encore ses astuces pour cuisiner à petit prix. "Et voilà ! Ça y est, je me lance. Après avoir cogité pendant des mois, après avoir changé d'avis 20 fois, et que 'mes photos sont moches', et que 'je ne suis pas équipée pour ça'. Au final ce n'est pas grave, j'y vais, place à la spontanéité !, a-t-elle annoncé sur Instagram. Alors il fallait trouver un nom... On y a passé du temps, en famille. Après les propositions douteuses de ma mère, comme 'valentinethekitchen', 'cuisineavecvalentine' et j'en passe, mon frère Nicolas est arrivé avec un nom tout pondu, 'Sled et Poivre', et ça nous a tous paru évident".

