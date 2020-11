Le Meilleur Pâtissier : Pourquoi M6 a déprogrammé l'émission du 11 novembre 2020

Chaque mercredi depuis le 30 septembre 2020, les téléspectateurs peuvent suivre la nouvelle et neuvième saison du Meilleur Pâtissier. Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali sont de retour sur M6 pour juger les desserts gourmands de candidats tous plus doués les uns que les autres et ils suivent un protocole très strict à cause de l'épidémie de coronavirus. Malheureusement, mercredi 11 novembre, la chaîne fera l'impasse sur la diffusion d'un nouvel épisode. Et pour cause, elle mettra à l'honneur l'équipe de France de football.

Les joueurs de Didier Deschamps sont en effet appelés à disputer un match amical contre la Finlande au Stade de France. Pour l'occasion, l'entraîneur fait confiance pour la première fois à Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, champion du monde 1998. Ses coéquipiers sont quant à eux beaucoup plus connus du grand public, comme Paul Pogba, Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Hugo Lloris ou encore Olivier Giroud. Ils se rendront ensuite à Lisbonne pour affronter le Portugal dans le cadre de la Ligue des nations.

C'est peu dire que la nouvelle n'a pas fait que des heureux. Si les fans de foot sont ravis, les amateurs du programme culinaire le sont beaucoup moins. "J'ai la haine, ils vont diffuser le foot à la place du Meilleur Pâtissier", "Une raison de plus pour ne pas aimer le foot", "Vous me fendez le coeur", peut-on lire sur Twitter. Qu'on se rassure, Le Meilleur Pâtissier reviendra toutefois à l'antenne le 18 novembre prochain. Les candidats encore en lice, Anaïs, Bouchra, Élodie, Florian, Margaux, Maxime, Reine et Siham, pourront donc encore une fois faire leurs preuves pour se maintenir dans la compétition.