Sophie Davant déçue par les hommes : "Je les trouve globalement assez paumés !"

C'est toujours un bonheur. Dans son nouveau livre Tout ce qui nous lie (ed. Albin Michel), Sophie Davant se confie sur ses amours passées et son état d'esprit actuel. L'animatrice de France 2 en a dit plus sur sa vision de l'amour auprès de Femme Actuelle, dans une interview parue le 17 mai 2021. Elle n'hésite pas à se décrire comme une "incorrigible romantique".

"Pour moi, l'amour est toujours possible. En vieillissant, j'ai accumulé beaucoup d'expérience alors je vais plus vite pour voir ce qui peut être un frein lorsque je rencontre un homme qui pourrait me plaire. Aujourd'hui, je suis comme un laser !", lance-t-elle. Pour Sophie Davant, sa prochaine amourette sera différente ou ne sera pas. La cheffe d'orchestre d'Affaire Conclue sait ce qu'elle veut : "Je ne supporte pas de m'ennuyer avec cette personne. Je combats sans cesse l'ennui, j'essaie de trouver quelqu'un qui m'intéresse et que j'admire. Donc malheureusement, ce n'est pas tous les jours !".

Sophie Davant le dit à demi-mot, nous sommes presque en situation de pénurie au sein de la gente masculine. "C'est vrai que je trouve les hommes globalement assez paumés ! Ils ne savent plus vraiment quelle place tenir dans une relation amoureuse. Il est vrai qu'ils me déçoivent parfois", avoue la présentatrice, qui ne veut surtout pas répéter les erreurs du passé.

Rappelons que l'auteure de 57 ans a longtemps été mariée au journaliste Pierre Sled, père de ses deux enfants Nicolas (28 ans) et Valentine (26 ans). "J'ai longtemps réfléchi aux choix que j'ai pu faire, j'ai beaucoup culpabilisé de divorcer, d'imposer ça à mes enfants... Ça n'a pas été simple. Avec Pierre, mon ex-mari, on a pris cette décision alors que l'on ne s'entendait pas si mal. On aurait pu y arriver... mais on a fait un autre choix", estime-t-elle.