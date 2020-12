Affaire conclue : "Animosités et clans" entre les acheteurs, Sophie Davant dévoile les coulisses

Sophie Davant est à l'honneur dans l'édition de Télé 2 Semaines du 14 décembre 2020. La présentatrice de 57 ans a été interrogée par les acheteurs d'Affaire conclue (France 2), l'occasion de découvrir que quelques petites tensions pouvaient exister au sein de l'équipe.

Le 21 décembre, la deuxième chaîne diffusera un nouveau prime d'Affaire conclue. Le magazine Télé 2 Semaines a donc donné la parole aux acheteurs Julien Cohen, Alexandra Morel, Caroline Margeridon, Diane Chatelet et Stéphane Vanhandenhoven. Tous ont posé des questions à Sophie Davant concernant sa vie privée, mais également sur l'émission. Et la belle blonde y a répondu sans langue de bois !

Julien Cohen lui a demandé quelle était selon elle la "team idéale d'Affaire conclue". "ll y a forcément des 'historiques', comme toi ou Caroline [Margeridon, ndlr]. Mais c'est très important d'avoir également des petits nouveaux performants, comme Damien Tison. L'équipe ne cesse de se renouveler et on fait tout pour qu'il y ait un mélange de personnalités différentes. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Il y a parfois des susceptibilités, des animosités et des clans. Les acheteurs sont livrés au vedettariat et il peut y avoir des excès. Je joue alors un rôle de grande soeur en les calmant et en expliquant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi publiquement. Je pense à Pierre-Jean Chalençon, mais pas seulement. Je regrette d'ailleurs que Pierre-Jean ne soit plus là, il manque à l'émission, mais ce n'est pas faute de l'avoir alerté à plusieurs reprises...", a donc répondu Sophie Davant.

En novembre 2019, l'ancienne épouse de Pierre Sled avait en effet mis en garde Pierre-Jean Chalençon car il avait été évincé du casting de Danse avec les stars après en avoir trop dit. "Pierre-Jean est quelqu'un que j'adore, mais c'est un électron libre. On ne peut pas le canaliser, donc il parle beaucoup... Il y a des choses dont on se passerait, surtout hors émission, mais je l'adore ! (...) Je n'aimerais pas qu'il se gâche et qu'il se fourvoie. Je passe mon temps à lui dire (...) Mais j'ai beau lui dire et lui donner des conseils, il est ingérable. J'espère qu'il va choisir les bons projets...", expliquait-elle à Télé Loisirs. Après quelques polémiques, celui qui est surnommé l'Empereur a finalement quitté le programme.

L'intégralité de l'interview de Sophie Davant est à retrouver dans le magazine Télé 2 semaines du 14 décembre 2020.