Affaire conclue : Damien Tison, un nouvel acheteur qui a des relations

C'est à se demander si la production d'Affaire conclue n'avait pas tout prévu... En février dernier, l'équipe d'acheteurs s'agrandissait et accueillait Damien Tison sur le plateau de France 2. À 38 ans, cette nouvelle recrue originaire de Sarthe semble finalement être arrivée à point nommé, soit quelques mois avant l'annonce du départ de Pierre-Jean Chalençon, figure emblématique de l'émission présentée par Sophie Davant.

Mais qui est Damien Tison ? Alors qu'il risque bien de se battre de plus en plus souvent contre Julien Cohen, Caroline Margeridon et les autres pour des objets rares, Purepeople.com vous dit tout sur son parcours, sa vie sentimentale ou encore ses relations avec les autres brocanteurs.

Pour commencer, Damien Tison ne cache pas que ce sont ses "relations" qui lui ont permis de rejoindre Affaire conclue : "On m'a dit 'Tiens, tu devrais essayer de les appeler, car ils cherchent tout le temps des gens'. Donc j'ai appelé par l'intermédiaire d'un ami. Ensuite, j'ai passé le casting, durant l'été 2019. Quelques mois après, j'ai été rappelé pour me dire que c'était bon pour faire une émission", confiait-il lors d'une interview pour Femme actuelle.

J'ai plus de sollicitations

Il s'agissait d'une suite logique pour ce marchand installé à Paris depuis dix ans et dont le père était également du métier comme il le révélait par la suite. "J'ai toujours baigné dans le milieu des antiquaires. J'étais passionné pour accompagner mon père dans tous ses voyages pour aller chercher de la marchandise, ainsi que dans les diverses foires où il vendait ses objets." Son diplôme d'expertise d'objets d'art en poche, Damien Tison a pu se mettre à son compte. "J'ai commencé par faire des foires comme Chatou, les Puces rouennaises ou les Puces du Design, j'étais ce qu'on appelle un marchand itinérant. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer rue du Cherche-Midi où j'ai ouvert ma boutique."

S'il n'a pas encore réellement pu faire ses preuves dans Affaire conclue, après une poignée d'apparitions seulement, Damien Tison explique déjà ressentir quelques bons côtés de sa notoriété naissante. "J'ai plus de sollicitations d'expertise. Les gens m'appellent ou m'envoient des photos par mail pour savoir si certaines pièces ont de la valeur. Cela démarre tout doucement." Du côté de l'ambiance, il assure avoir été intégré très naturellement, bien qu'il ne croise que très rarement Sophie Davant par exemple, avec qui il ne partage pas les mêmes horaires de tournage.

Et lorsqu'il ne se consacre pas aux antiquités, à son commerce et à son activité à la télé, Damien Tison passe du temps avec sa famille, lui qui est marié à une certaine Camille, qui "travaille dans le domaine social". Ensemble, ils sont les heureux parents d'une petite fille prénommée Rose et âgée de 2 ans et demi. Pas sûr que la fillette ait hérité de l'amour pour les enchères de son père puisque, pour l'heure, elle préfère les dessins animés à Affaire conclue !