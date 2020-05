Sophie Davant : Qui sont les hommes de sa vie ?

Visage (et coiffure) emblématique du petit écran,Sophie Davant est une animatrice fétiche de France Télévisions. D'abord Miss Météo sur France 2, la journaliste a ensuite fait une rencontre décisive lorsqu'elle a commencé à travailler en tant que chroniqueuse avec William Leymergie dans l'émission Télématin en 1989. Un "mentor" (comme elle aime le surnommer) qui l'a toujours soutenue dans sa carrière. Côté vie privée, Sophie Davant a également fait de très belles rencontres. Retour sur les grandes histoires d'amour de l'animatrice de 57 ans.

Pierre Sled, le père idéal

Ils se marient en 1991 et forment l'un des couples les plus appréciés de la télévision française. Journalistes tous les deux, Pierre Sled et Sophie Davant restent mariés vingt-trois ans jusqu'en 2012. De leur union sont nés deux enfants : Nicolas, né en 1993 et Valentine, née en 1995. Après son divorce, l'animatrice avait confié au magazine Voici avoir beaucoup réfléchi avant de mettre un terme à son mariage. "J'ai hésité, culpabilisé, nos enfants étaient encore jeunes. J'ai grandi avec un schéma familial où les couples restent ensemble (...). On en était à un point où l'on s'empêchait de s'épanouir mutuellement. Ça a été douloureux", confiait-elle.

Je me sentais un peu niée

Sur France Bleu, elle avait évoqué la question qui avait tout changé sur sa vision du mariage. "Lorsque mon ami psy m'a demandé 'Aimes-tu la femme que tu es en présence de ton mari ?', j'ai réalisé que c'était une question clé ! À cette époque-là, je me sentais un peu niée, et puis il me faisait des reproches. Je ne lui offrais pas ce qu'il attendait et réciproquement", avait-elle déclaré. Quelques années plus tard en 2017, elle avouera dans son livre Il est temps de choisir sa vie que son divorce avait été justifié parce qu'elle était "tombée amoureuse d'un autre homme" sans pour autant dévoiler son identité.

Erik Orsenna, l'érudit

Un amour passionnel qui ne durera finalement qu'un an. Interviewée par Télé 7 Jours, elle racontait les dessous de sa rencontre avec ce nouvel amour : "J'ai eu le déclic avec Erik Orsenna. (...) Il a beaucoup d'humour et il est très malin. Je ne me sens ni trop belle ni trop jeune pour lui. Ce qu'on partage nous est propre. Les histoires d'amour sont fragiles. Il faut les protéger." Une idylle forte se tisse entre les deux passionnés de belles lettres.

Elle est très jolie, adorable

À l'automne 2013 pourtant, leur relation s'arrête. Invité dans Salut les Terriens en 2016, Erik racontait à propos de Sophie Davant : "Aujourd'hui, avec Sophie, nous sommes amis. Elle est très jolie, adorable et c'est une amie magnifique." Flatté d'avoir eu une histoire d'amour avec la journaliste, ce lauréat du prix Goncourt (en 1988) et membre de l'Académie française déclarait : "Si on m'avait dit un jour qu'une femme aussi belle que Sophie Davant me trouverait à son goût, je serais tombé des nues. Merci la vie, merci son aveuglement à elle."

La mystérieuse "perle rare"...

Depuis, Sophie Davant a-t-elle trouvé un nouvel homme dans sa vie ? Apparemment oui. Après avoir dressé le portrait de sa "perle rare" ("brillant et intelligent, humble, drôle avec de l'humour, généreux matériellement, dans le partage et la curiosité de l'autre") au magazine Gala en mai 2020, l'animatrice d'Affaire conclue a terminé son interview en déclarant mystérieusement : "Qui vous dit que je ne l'ai pas déjà trouvée ?" Affaire à suivre.