Pierre-Jean Chalençon en fait-il trop ? Sophie Davant le met en garde

Pierre-Jean Chalençon est rapidement devenu une personnalité phare d'Affaire conclue (France 2). Outre son allure qui rappelle celle de Michel Polnareff, celui que l'on surnomme "L'empereur" (car il est collectionneur d'objets ayant appartenu à Napoléon) s'est fait remarquer pour son franc-parler qui lui joue parfois des tours. Un trait de personnalité qu'a évoqué l'animatrice Sophie Davant, lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs.

En juin dernier, Pierre-Jean Chalençon annonçait dans Touche pas à mon poste (C8) sa participation à Danse avec les stars 2019 et dévoilait un indice sur son salaire. Sans surprise, la production lui a bien vite signifié qu'il n'était finalement plus retenu dans le célèbre concours de danse, de quoi provoquer la colère de l'homme de 49 ans. Il devait également intégrer la bande de TPMP afin de réaliser une chronique. Nouvel échec ! Et il a récemment confié à Non Stop People qu'il avait deux projets d'émission avec France Télévisions, pour 2020. À suivre...

Mais, selon Sophie Davant, l'acheteur d'Affaire conclue ferait mieux de ne pas mettre la charrue avant les boeufs à chaque fois : "Pierre-Jean est quelqu'un que j'adore, mais c'est un électron libre. On ne peut pas le canaliser, donc il parle beaucoup... Il y a des choses dont on se passerait, surtout hors émission, mais je l'adore ! (...) Les gens l'adorent parce que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil et généreux !" Elle l'a toutefois vite mis en garde : "Je n'aimerais pas qu'il se gâche et qu'il se fourvoie. Je passe mon temps à lui dire (...) 'Ne te fourvoie pas dans n'importe quoi !' Mais j'ai beau lui dire et lui donner des conseils, il est ingérable. J'espère qu'il va choisir les bons projets..."

La présentatrice de 56 ans comprend toutefois que "ces acheteurs" qui sont "livrés à la notoriété du jour au lendemain" tentent de surfer sur le succès d'Affaire conclue. "Bien sûr qu'il y a des problèmes d'ego ! Mais dans quels domaines n'y en a-t-il pas ? Ce sont des vrais gens, c'est la vraie vie ! Ce sont de grosses personnalités, entières et différentes. Mais ce sont des gens formidables, j'adore ce casting ! Bien sûr qu'ils se bouffent le nez et qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, mais ça fait partie du jeu, c'est marrant", a conclu Sophie Davant.