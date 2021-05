Sophie Davant grassement payée : pas "cachottière", elle évoque son énorme salaire

Ces dernières années, difficile de passer à côté du phénomène Sophie Davant. Figure incontournable du PAF depuis plus de trente ans, l'animatrice a connu un renouveau en 2017 avec l'émission Affaire conclue (France 2). Le succès fut immédiat à sa grande surprise, elle qui n'y connaissait pourtant rien au milieu de la brocante. Après quoi, Sophie Davant s'est vue confier d'autres rendez-vous télévisuels comme La Lettre. Et, plus récemment, elle a lancé son propre bimestriel intitulé S le magazine de Sophie. Bref, l'ex-compagne d'Erik Orsenna est sur tous les fronts. Et cela lui rapporte gros.

C'est sans doute pour toutes ces raisons que nos confrères de Libération lui ont consacré un portrait dans leur dernier numéro en date du 19 mai 2021. Lors de leur entretien avec Sophie Davant, cette dernière a fait preuve de beaucoup d'honnêteté et n'a pas reculé face à l'évocation délicate de son salaire. "Elle donne une idée de ce qu'elle gagne, sans qu'il faille mener de longues investigations sur le cash perçu, moins cachottière que certaines têtes de gondole maison, exigeant la transparence sans se l'appliquer", lit-on dans le journal, qui souligne que le sujet de l'argent est souvent tabou chez les stars en France.

Sophie Davant ne livrera toutefois pas de chiffre exact mais laisse entendre que sa fiche de paie fait partie des plus élevées. "La Cour des comptes veille à ce qu'aucun salarié ne dépasse les revenus de la présidente de France Télé (320 000 euros brut annuels). Davant vogue donc dans ces eaux-là, n'ayant pas voulu se faire productrice de ses émission", apprend-t-on. Une très belle somme !

Menant une vie très confortable financièrement, Sophie Davant garde malgré tout la tête sur les épaules. "Je sais ce que représente l'argent. Je le dépense en fringues, en bouffe avec les copains, en vacances en bord de mer. Cela me fait la vie douce, mais je ne flambe pas", a-t-elle confié avec franchise.