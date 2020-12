Sophie Davant, sa popularité au top : forte d'un nouveau succès, elle partage sa joie

Sophie Davant va-t-elle sauver la presse papier ? Alors que le secteur est en crise depuis des années - même si quelques titres tirent leur épingle du jeu - , la star de France Télévisions a débarqué en fanfare dans les rayons des kiosquiers. L'animatrice a lancé un magazine intitulé S, Le Magazine de Sophie Davant et c'est un carton.

Selon le compte Twitter de CMI Media - régie publicitaire du groupe CMI France qui édite notamment Télé 7 Jours, ELLE ou Public -, l'animatrice de 57 ans a toutes les raisons du monde de se réjouir. "S, Le Magazine de Sophie Davant, déjà + de 100 000 exemplaires vendus. Merci à nos lecteurs et lectrices pour leur accueil enthousiaste. Un peu de patience pour tous ceux qui cherchent le magazine : une réimpression est en cours !", a indiqué la régie le 2 décembre. Le premier numéro de ce magazine bimestriel est disponible depuis le 19 novembre.

Sophie Davant, aux commandes des émissions La Lettre, le Téléthon ou encore Affaire conclue, a posté un message sur son compte Instagram pour partager sa joie. "En plein travail pour la préparation du numéro 2 de S, mon magazine, qui sortira en janvier. Je tenais à vous remercier, chers lectrices (en majorité !) et lecteurs (il y en a quelques uns, si ! si !), d'être si nombreux a déjà avoir acheté ce magazine, qui me tient tant à coeur ! Les chiffres de lancement sont excellents ! Merci à vous tous de me suivre si fidèlement dans toutes mes aventures", a-t-elle écrit. Sophie Davant, la nouvelle Oprah Winfrey ?

Le magazine de Sophie Davant promet à ses lecteurs d'aborder des "phénomènes sociétaux, bien-être, sexo, santé, psycho, spiritualité, actualités culturelles, mode, déco, voyages, food, coups de coeur...". Une vaste ligne édito qui devrait permettre de remplir des pages et des pages. L'animatrice mène aussi dans chaque numéro "des interviews intimes de personnalités qui l'inspirent" et souhaite offrir un magazine féminin, certes, mais "aspirant à une société paritaire, ouverte à tous, inclusive" se faisant "fort de donner dans chaque numéro la parole aux hommes."