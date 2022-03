Sophie Davant et Pierre Sled divorcés : retrouvailles complices en photo, un doux moment...

Durant plus de vingt ans, Sophie Davant filait le parfait amour avec Pierre Sled. Le couple a même eu deux enfants, Nicolas (28 ans) et Valentine (26 ans). Finalement, l'animatrice et le journaliste ont divorcé en 2012. Une séparation mal vécue à l'époque par la jolie blonde, encore amoureuse de son époux. Aujourd'hui, tout semble rentré dans l'ordre entre les deux ex-compagnons. Jeudi 17 mars 2022, ils se sont même retrouvés au restaurant en famille !

C'est leur fille Valentine qui partage ces belles images en story sur Instagram, via son compte professionnel Sled et poivre. La jeune journaliste passionnée de cuisine a donné rendez-vous à ses parents dans un superbe restaurant, Oui mon général, situé dans le VIIe arrondissement de Paris. "De retour chez le général en chef Stéphan Reynaud", écrit-elle en légende d'une photo de la devanture de l'établissement. Puis, dans la foulée, la jeune blonde publie une photo de Sophie Davant et Pierre Sled, attablé face-à-face. "J'aime bien partager mes bonnes adresses avec ces deux champions", poursuit Valentine. Cette rare photo en duo, ils l'ont chacun repartagée. Enfin, un troisième et dernier cliché de la soirée est dévoilé, toujours en story sur le réseau social. Il s'agit du plat choisi par la fille du couple : "Nouvelle recette d'oeufs mayo les coco. Mayo à l'ail des ours ohlolo !"

En novembre dernier déjà, Sophie Davant et Pierre Sled s'étaient affichés ensemble. Les anciens amants avaient ainsi pris la pose face-à-face, toujours au restaurant. Il s'agissait alors d'une occasion spéciale pour les parents : les 26 ans de leur fille Valentine. "Réunion familiale avec Pierre Sled autour de nos enfants ! C'est l'anniversaire de Valentine", écrivait l'animatrice d'Affaire conclue (France 2). En hashtag, elle avait précisé "tous ensemble", "complicité" et "famille". De doux moments qui avaient attendri les internautes, heureux de voir les deux stars en bons termes.

Rappelons que de son côté, Pierre Sled a refait sa vie avec sa belle Barbara Ricevuto, qu'il a épousée en 2018. Pas d'amour affiché au grand jour pour Sophie Davant, plutôt discrète.