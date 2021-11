Sophie Davant : Retrouvailles complices avec son ex Pierre Sled, le journaliste a bien changé

C'est certainement l'une de ses plus belles histoires d'amour. Pendant vingt-trois ans, Sophie Davant a été en couple avec le journaliste Pierre Sled. De leur mariage, sont nés deux enfants : Nicolas (26 ans) et Valentine (24 ans). Malheureusement, en 2012, c'est la séparation, puis le divorce l'année suivante. Un échec sentimental qui a été douloureux pour Sophie Davant et pourtant, l'animatrice continue d'entretenir de très belles relations avec son ex. Elle n'hésite d'ailleurs pas à le prouver comme ce lundi 29 novembre 2021.

Sophie Davant s'est en effet saisie de son compte Instagram pour y partager une photo au côté de Pierre Sled. Les deux anciens amants se regardent avec une grande complicité et affichent de larges sourires. L'occasion au passage de constater que Pierre Sled a changé physiquement depuis ses dernières apparitions en France, arborant désormais sans problème des cheveux poivre et sel. L'image rare de leur duo a en tout cas ravi les abonnés de Sophie Davant. "C'est formidable de rester en bon terme", "Le regard ne ment pas", "L'intelligence de réussir son divorce", "C'est beau de voir Sophie et Pierre ensemble", peut-on lire en commentaires.

En légende, Sophie Davant a de son côté expliqué que ces retrouvailles exceptionnelles avaient tout à voir avec l'anniversaire de leur fille Valentine qui fêtait ses 25 ans : "Réunion familiale avec @pierre_sled autour de nos enfants ! C'est l'anniversaire de Valentine".