Sophie Davant en couple : elle a retrouvé l'amour, grande annonce en pleine émission !

Alors qu'elle laissait planer le doute sur sa vie amoureuse, Sophie Davant a fait une grande annonce. À l'antenne de TF1 samedi 17 juillet 2021, dans Le Grand bêtisier de l'été, l'animatrice de 58 ans a révélé qu'elle n'était plus un coeur à prendre. Sophie Davant est désormais en couple et amoureuse !

Christophe Beaugrand et Karine Ferri ont reçu l'humoriste Titoff, l'ex-candidat de Koh-Lanta Moundir, l'actrice Chantal Ladesou, notre Miss France 2021 Amandine Petit... ou encore Sophie Davant sur le plateau. L'occasion pour l'animatrice d'Affaire conclue sur France 2 d'en dire un peu plus sur ses projets professionnels. La maman de Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans), tous les deux nés de ses amours avec son ex-mari Pierre Sled, évoquait son livre Tout ce qui nous lie (éditions Albin Michel), où elle aborde différents thèmes comme l'amour. Elle y note même "une sincérité dans sa manière d'afficher ses doutes, ses faiblesses et sa situation sentimentale".

Sophie Davant a trouvé l'amour : "Ça y est !"

Alors, le sujet est lancé ! Mais Sophie Davant prévient. Dans son ouvrage, il n'est pas question que de ses histoires d'amour. "J'en ai eu pas mal... mais pas tant que ça quand même", s'amuse la jolie blonde. Et Christophe Beaugrand de saisir l'occasion : "Ce soir, il y a quand même deux beaux garçons. On ne sait jamais, si vous êtes toujours à la recherche de l'amour..." C'est à ce moment précis que l'acolyte de Caroline Margeridon dans l'émission d'enchères la plus célèbre du PAF révèle qu'elle n'est plus célibataire. "Bah non, justement. Ça y est !", lance Sophie Davant face à un Christophe Beaugrand qui se montre ravi de cette bonne nouvelle. Toutefois, elle n'en dira pas plus concernant son nouvel amant.

Rappelons qu'avant de trouver cette moitié qu'elle préserve, du moins pour le moment, Sophie Davant a été mariée durant plus de vingt ans au journaliste Pierre Sled. Elle a également filé le parfait amour avec l'écrivain Erik Orsenna, dont elle se sépare en 2013. Depuis, elle préfère garder son jardin secret...