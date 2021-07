Pierre Sled divorcé de Sophie Davant : Qui est Barbara Ricevuto, sa nouvelle compagne ?

Pour Sophie Davant et son ex-mari Pierre Sled, l'amour a duré vingt-trois ans. En 2012, après tant d'années de couple et deux enfants, Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans), ils se sont séparés. Depuis, c'est chacun sa route, chacun son chemin... Et c'est en compagnie de sa charmante Barbara Ricevuto que le journaliste évolue. Mais qui est celle qui a redonné goût à l'amour à l'ex-présentateur de L'Équipe du dimanche (Canal+) ou encore Stade 2 (France 2) ?

Après son divorce avec l'animatrice, Pierre Sled a tout plaqué. À commencer par son poste de directeur des programmes de France 3. Direction l'Italie pour prendre un nouvel envol. En 2013, le journaliste relance Kid Productions, société de conseil et de production audiovisuelle. C'est à ce moment-là que sa vie amoureuse prend un sacré tournant : sa future épouse Barbara Ricevuto travaille avec lui. Cette jolie Italienne spécialisée en conseil et communication officie alors comme directrice des projets de l'entreprise.

Le duo s'apprivoise d'abord au travail, lorsqu'ils créent ensemble le département communication de Kid Productions. Barbara Ricevuto connaît succès sur succès, alors qu'elle est déjà engagée ailleurs. En effet, depuis 1999, elle est à la tête de Phileas Fogg, une maison d'édition située dans le 9e arrondissement de Paris. Tous les deux entre Paris et l'Italie, Pierre Sled et Barbara Ricevuto se sont bien trouvés.

Mais s'ils filaient le parfait amour depuis un moment déjà, ce n'est qu'en 2017 que le couple officialise. Lors d'un tournois à Roland-Garros, l'ex-mari de Sophie Davant a été vu complice au côté de sa nouvelle compagne dans les tribunes. Une première apparition à deux avant un grand événement : en juin 2018, Pierre Sled et Barbara Ricevuto ont célébré leur mariage à Rome ! Cette année, ils ont fêté leurs noces de froment, tandis que de son côté Sophie Davant se montre plutôt mystérieuse quant à ses amours. Aux dernières nouvelles, l'animatrice d'Affaire conclue (France 2) est célibataire. Du moins, c'est ce qu'elle affirmait en juillet dernier à Nous Deux...