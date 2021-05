Sophie Davant sur son divorce avec Pierre Sled : "Je me demande pourquoi on s'est séparés"

En tant que véritable amoureuse de l'amour, Sophie Davant compte de belles histoires derrière elle, comme celle partagée avec l'académicien et romancier Erik Orsenna. Mais l'animatrice a surtout longtemps été indissociable de Pierre Sled. Avec le journaliste, elle a été en couple pendant vingt-trois ans et de leur relation sont nés deux enfants, Nicolas (26 ans) et Valentine (24 ans). Mais en 2012, c'est la séparation, puis le divorce l'année suivante.

Sophie Davant a sorti un livre auto-biographique, Tout ce qui nous lie paru chez Albin Michel mercredi 19 mai, dans lequel elle évoque justement cette rupture. En pleine tournée promotionnelle, elle a accordé un entretien à TV Mag et nos confrères l'ont questionnée à ce sujet, lui demandant si elle pourrait faire les choses différemment avec Pierre Sled si cela était possible. "C'est difficile à dire après coup mais il est vrai que l'on s'entendait vraiment bien. Parfois, oui, je me demande pourquoi on s'est séparés. Mais lui a refait sa vie, il s'est remarié, vit en Italie... Il ne doit pas se poser les mêmes questions que moi ! (sourire)", a-t-elle répondu avec honnêteté.

Il est vrai que Pierre Sled a complètement changé de vie. L'année de son divorce avec Sophie Davant, il a quitté France 3, où il était directeur des programmes, pour s'installer en Italie. Sur place, il a lancé la société de production audiovisuelle Kid Production et dans la foulée est devenu chroniqueur pour la radio italienne Radio Centro Suono, à Rome, ainsi que pour la chaîne de télévision, Canale 21. Côté coeur, il est désormais marié depuis 2018 à Barbara Ricevuto.

Sophie Davant est quant à elle toujours en plein "voyage au pays du célibat" comme elle l'explique. Une situation qui lui convient même si l'animatrice espère toujours "revivre une grande histoire d'amour".

