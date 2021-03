Sophie Davant : Que devient son ex-mari Pierre Sled ?

Pendant longtemps, le nom de Sophie Davant a été associé à celui de Pierre Sled. Les deux journalistes ont été amoureux durant vingt-trois ans et, de leur relation, sont nés deux enfants, Nicolas (26 ans) et Valentine (24 ans). Mais en 2012, c'est la séparation. Un moment éprouvant pour Sophie Davant qui a confié à plusieurs reprises avoir eu beaucoup de mal à s'en remettre. Toutefois, l'animatrice n'a jamais douté d'avoir fait le bon choix. "On s'est retrouvé sur des routes parallèles à un moment donné mais plus vraiment ensemble et avec des aspirations différentes. Au fond, c'est très douloureux d'envisager une séparation mais c'est aussi courageux de se libérer. On s'est toujours dit avec Pierre qu'on s'était quitté avant de s'insupporter", a-t-elle confié dans Je t'aime etc. en 2018.

Sophie Davant demeure malgré tout une éternelle optimiste et est convaincue de pouvoir encore trouver la perle rare. Elle se refuse toujours cependant d'en dire plus sur sa vie sentimentale. De son côté, Pierre Sled a bel et bien refait sa vie, et en dehors de France. En effet, l'année de son divorce avec Sophie Davant, en 2012, il a décidé de quitter France 3, la chaîne pour laquelle il a été directeur des programmes. Et l'année suivante, il s'est installé en Italie pour relancer la société de production audiovisuelle Kid Production. Pierre Sled, qui parle couramment italien, est dans la foulée devenu chroniqueur pour la radio italienne Radio Centro Suono, à Rome, ainsi que pour la chaîne de télévision, Canale 21.

Dans sa vie privée, Pierre Sled a retrouvé l'amour au côté de Barbara Ricevuto, avec qui il a travaillé au sein de sa société. Il a officialisé leur relation en 2017 au tournoi de Roland-Garros. Et les tourtereaux se sont mariés en juin 2018 à Rome.