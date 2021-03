Sophie Davant massacre une chanson avec son fils : le tacle raté de sa fille Valentine

Les téléspectateurs de France 2 ne remettront jamais en cause le talent de Sophie Davant pour l'animation. En revanche, ils sont un peu moins emballés quand la présentatrice de 57 ans chante.

Le 2 mars 2021, Sophie Davant a partagé un moment privilégié avec son fils Nicolas (27 ans, né de son ancienne union avec Pierre Sled). Comme les internautes ont pu le découvrir grâce à une vidéo en noir et blanc partagée par la charmante blonde, elle a poussé la chansonnette avec le jeune homme. Lui était au piano pendant qu'elle interprétait Quelques mots d'amour de Michel Berger et France Gall. Un moment hors du temps... tout de même ponctué de fausses notes. Car oui, celle qui est aussi la maman de Valentine (25 ans) n'est pas aussi douée en chant que devant une caméra. Et elle le sait puisqu'elle a légendé sa vidéo : "Pardonnez-moi Michel Berger et France Gall... le plaisir d'être accompagnée par mon fils était trop fort ! "