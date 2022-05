Sophie Davant : Cet ex célèbre, si important pour elle, qui se lance... en politique !

Sophie Davant et Pierre Sled ont formé pendant les années 1990 un couple star du petit écran pendant les années 1990. Mais c'est surtout une belle histoire d'amour qui a vu naître deux enfants, Nicolas et Valentine, 28 et 26 ans. Après plus de vingt ans de relation, l'animatrice, parfois jugée "inapprochable", d'Affaire conclue et le célèbre journaliste se sont séparés et ont divorcé. Mais alors que Sophie Davant est toujours omniprésente à l'écran, son ancien époux, qui compte tant pour elle, est plus discret. Et ce dernier pourrait bien revenir sur le devant de la scène... en politique !

C'est ce qu'annoncent en effet nos confrères de L'Équipe, ce mardi 3 mai, l'ancien présentateur de L'Équipe du dimanche et de Stade 2, qui vit à Rome, pourrait être candidat de la majorité présidentielle de la 8e circonscription des Français établis hors de France pour les prochaines élections législative, qui se dérouleront du 12 et 19 juin. À 63 ans, l'homme de télévision brigue l'investiture par LREM, et pourrait ainsi remplacer Meyer Habib (LR-UDI) à la 8e circonscription des Français établis à l'étranger. Une circonscription qui compte 140 000 électeurs et couvre huit pays autour de la Méditerranée. L'Italie où l'ex-mari de Sophie Davant est installé depuis cinq ans en fait partie.

Une séparation difficile

C'est Emmanuel Macron qui devrait trancher dans les jours à venir. Mais le profil de Pierre Sled a déjà tout pour séduire la Macronie. En effet, ce dernier bénéficie d'une réelle notoriété et les Français en Italie sont ceux qui se sont le plus mobilisés sur cette zone lors de l'élection présidentielle, précisent nos confrères. Un nouveau projet pour lequel il est certain qu'il recevra le soutien de la mère de ses enfants. Car si le divorce a été douloureux pour Sophie Davant et Pierre Sled, aujourd'hui de l'eau a coulé sous les ponts. En 2020, l'animatrice de 58 ans évoquait cette séparation à Jours de France. "En 2012, au moment où mon mari et moi avons fait le choix de nous séparer, j'étais amoureuse. J'ai vécu cette histoire. Elle ne s'est pas passée comme je l'espérais. J'ai connu des moments assez difficiles. C'était douloureux", a-t-elle fait savoir.

Pierre Sled est-il en couple ?

Mais les parents de Nicolas et Valentine Sled entretiennent aujourd'hui de très bonnes relations. "Notre histoire continue, différemment. Nous sommes toujours très proches. L'amour s'est transformé. Il s'est remarié, il est heureux. Le socle familial a persisté", a-t-elle ajouté à ce sujet. En effet, Pierre Sled a refait sa vie avec l'Italienne Barbara Ricevuto. Ils se sont mariés en 2018.