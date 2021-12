Sophie Davant, son divorce avec Pierre Sled : "J'étais tombée amoureuse d'un autre"

Pendant pas moins de 23 ans, Sophie Davant a formé un couple culte avec Pierre Sled, à une époque où ils étaient tous les deux des grandes figures de France Télévisions. Ensemble, ils se sont mariés et ont eu deux enfants aujourd'hui devenus grands, Nicolas (26 ans) et Valentine (24 ans). Et alors qu'on les pensait inséparables, Sophie Davant et Pierre Sled ont créé la surprise en 2012 en annonçant leur divorce. Un sujet sur lequel l'animatrice qui présente le Téléthon ce samedi 4 décembre 2021 sur France 2 a souvent été questionnée. Alors, en 2017, elle décidait de publier un livre intitulé Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel) afin de raconter les dessous de leur rupture.

"C'est parce que j'étais tombée amoureuse d'un autre homme que j'ai pris conscience que ma relation de couple avec Pierre était à bout de souffle. J'étais 'sentimentalement disponible'", écrivait-elle en toute honnêteté. Sophie Davant décidait toutefois à l'époque de ne pas poursuivre cet idylle pour donner une nouvelle chance à son couple avec Pierre Sled, avec qui elle n'avait pas vraiment tourné la page. "Bien que je fusse passionnément amoureuse, la culpabilité et la tristesse de remettre en cause les équilibres que Pierre et moi avions construits depuis plus de vingt ans pesaient sur moi", expliquait-elle encore.

Un deuil "compliqué et douloureux"

Malheureusement, la séparation était déjà inévitable pour l'un et l'autre. "On n'arrivait pas à se retrouver vraiment. Je n'étais plus en phase avec ce que nous vivions. (...) Avec Pierre, on a essayé de se donner une seconde chance sans y parvenir et on a décidé de se séparer avant d'en arriver au conflit. C'est, bien sûr, compliqué et douloureux de faire le deuil d'une relation aussi longue, on éprouve beaucoup de culpabilité de ne pas avoir su vieillir ensemble", exprimait-elle lors d'une interview pour le magazine Gala peu après la sortie de son livre.

Aujourd'hui, Sophie Davant et Pierre Sled entretiennent toujours de très bonnes relations. Il y a quelques jours, ils s'affichaient d'ailleurs complices sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'anniversaire de leur fille Valentine. Chacun a par ailleurs refait sa vie puisque l'ancien directeur de l'information de France 3 s'est remarié avec une certaine Barbara Ricevuto. Quant à Sophie Davant, elle a confié l'été dernier avoir également retrouvé l'amour...