Sophie Davant "inapprochable" ? Une acheteuse d'Affaire conclue brise le silence

Sophie Davant pas sympa ? Si l'animatrice âgée de 58 ans jouit d'une belle popularité depuis de longues années sur le petit écran - et maintenant dans les kiosques ! -, il arrive régulièrement que son attitude soit pointée du doigt sur les réseaux sociaux ou en OFF dans le monde médiatique. Une simple rumeur ? Une acheteuse d'Affaire conclue évoque comment la star de France 2 peut être perçue au premier abord.

Interrogée par Sud Radio, la jeune acheteuse belge d'une trentaine d'années, Aurore Morisse, a raconté son arrivée dans l'émission et sa découverte de l'animatrice. "Au début, c'est compliqué pour tout le monde. On comprend pourquoi en la connaissant, elle donne le sentiment d'être inapprochable et intouchable", a-t-elle relaté selon des propos rapportés par Gala. Mais, à en croire la jeune femme, ce ne serait pas une froideur naturelle que dégagerait Sophie Davant mais plutôt une façon de se "protéger de la notoriété." Figure publique depuis la fin des années 1980, elle ne sait sans doute que trop bien qu'il y a des inconvénients au fait d'être connue.

Aurore Morisse, qui fait elle-même l'apprentissage de la célébrité, explique : "Des personnes viennent nous voir en pensant nous connaître parce qu'elles nous voient à la télévision, mais on ne se connaît pas." Ainsi, les stars sont souvent dérangées dans des moments de vie intime, aussi bien au supermarché que dans la rue ou même l'aéroport comme peut en témoigner Laurent Ruquier. Si nombreuses sont celles à s'arrêter pour quelques photos ou autographes, à la longue, cela peut être usant. Et, comme tout le monde, il arrive parfois qu'elles passent une sale journée et ne soient pas les plus agréables à côtoyer, comme l'avait admis Anne Roumanoff, traumatisée par un chauffeur de taxi qui l'avait allumée dans un livre. Pour l'acheteuse, Sophie Davant s'est mise "une barrière (...) C'est sa barrière à elle pour se sentir en sécurité."

Précédemment, c'était le médiatique collectionneur Pierre-Jean Chalençon, ex-acheteur d'Affaire conclue, qui n'avait pas été tendre avec l'animatrice. "Sophie Davant, elle, se permettait d'arriver en moto taxi. Nous, on nous avait refusé ça au bout d'un an, soi-disant parce que ça coûtait trop cher. Surtout, il faut le dire, on n'avait même pas une loge, nous les acheteurs ! Nos loges, c'était où Sophie Davant allait aux toilettes. On avait un petit frigo avec des souris et des rats. On ne pouvait pas se reposer, si ce n'est dans le décor. Avec les scores d'audience qu'on faisait au bout d'un an ou deux, quand même...", avait-il confié, lui aussi à Sud Radio.