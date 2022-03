Pierre Sled papa : rares photos avec son fils Nicolas, Sophie Davant adore !

Rappelons que Pierre Sled et Sophie Davant ont vécu une belle et longue histoire d'amour pendant plus de vingt ans. Et en 2012, après un mariage et la naissance de leurs deux enfants Nicolas et Valentine (26 ans), c'est la rupture. À plusieurs reprises, la figure de France 2 s'est confiée sur leur divorce compliqué, comme en 2020 dans les pages de Jours de France. "En 2012, au moment où mon mari et moi avons fait le choix de nous séparer, j'étais amoureuse. J'ai vécu cette histoire. Elle ne s'est pas passée comme je l'espérais. J'ai connu des moments assez difficiles. C'était douloureux", expliquait-elle.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis et aujourd'hui, Pierre Sled et Sophie Davant entretiennent de très bonnes relations. Ils se retrouvent même régulièrement avec leurs enfants, comme le 18 mars dernier lors d'une sortie au restaurant auprès de leur fille Valentine. "Notre histoire continue, différemment. Nous sommes toujours très proches. L'amour s'est transformé. Il s'est remarié, il est heureux. Le socle familial a persisté", confiait encore Sophie Davant pour Jours de France.

Pierre Sled a en effet refait sa vie avec la belle italienne Barbara Ricevuto. Ils se sont mariés en 2018. Quant à Sophie Davant, elle laissait entendre il y a quelques mois qu'elle était en couple mais aucune officialisation depuis.