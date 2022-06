Pierre Sled amoureux de Barbara Ricevuto : rare photo du couple, sa femme est sublime

Pierre Sled a formé un couple de légende avec son ex-femme Sophie Davant. Et les deux stars de la télévision ont eu de beaux enfants ensemble : Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995. Mais en 2012, ils se sont séparés. Depuis, chacun a refait sa vie et Pierre Sled s'est même remarié en 2018 avec une belle italienne. Il a d'ailleurs posté une rare photo d'elle le jeudi 2 juin 2022.

C'est sur Instagram que les amoureux se dévoilent. Elle pose la main sur son torse et son autre bras enlace son époux, la magnifique Barbara Ricevuto rayonne aux côtés de son amoureux qui le lui rend bien. En légende de cette photo prise visiblement en soirée comme en témoigne la tenue de la belle brune, l'ancienne star de France Télévisions écrit en italien : "La plus belle sicilienne est la mienne !". Et il est vrai qu'elle est très belle.