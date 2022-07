Sophie Davant divorcée de Pierre Sled : cette "tradition" que partagent les ex pour leurs enfants

Pendant plus de vingt ans, Pierre Sled et Sophie Davant ont formé l'un des couples les plus emblématiques du PAF. Malheureusement, en 2012, les deux journalistes ont annoncé leur séparation. Malgré tout, ils ont tout fait pour rester en bons termes, soucieux du bien être de leurs deux enfants, Valentine (née en 1995) et Nicolas (né en 1993).

Et justement, leur fille cadette leur en est reconnaissante ! En effet, lors d'une interview accordée à Gala, la jeune journaliste culinaire s'est réjouit de toujours avoir une famille unie et complice, en dépit du divorce de ses parents. À tel point qu'une "tradition" a été mise en place. "Mon père habite à Rome mais il revient très souvent à Paris. Dès qu'il vient, la tradition, c'est qu'on se fait un dîner tous les quatre, avec lui, ma mère, mon frère et moi", a-t-elle confié. Et d'ajouter, bien heureuse de cette situation : "Depuis qu'ils ont divorcé, c'est quelque chose qu'on n'a jamais perdu. On a toujours fait ça et c'est très agréable d'avoir pu conserver ce cadre-là."

Tout n'a évidemment pas toujours été rose entre Sophie Davant et Pierre Sled, lesquels ont chacun vécu des épisodes de déception et de tristesse avant de se séparer. Toutefois, Valentine l'assure, avec son frère, ils n'en ont jamais souffert. "On n'a pas connu cette période où on a vu nos parents se déchirer. Ils sont toujours restés en bons termes, ils ne se sont jamais fâchés, ils n'ont jamais arrêté de se parler, donc c'est vrai que pour nous, ça a atténué les souffrances de vivre dans ces conditions-là", a-t-elle rapporté.

Sur Instagram, les deux ex se dévoilent parfois ensemble, autour d'un bon repas et en compagnie de leurs enfants. Preuve que tout va effectivement pour le mieux. Pas question néanmoins d'un retour de flamme entre Pierre Sled et Sophie Davant. Et pour cause, l'ancien journaliste sportif qui vit désormais à Rome a refait sa vie avec Barbara Ricevuto, qu'il a même épousé en 2018, un an après avoir officialisé leur relation à Roland Garros. De son côté, Sophie Davant serait aux dernières nouvelles célibataire.