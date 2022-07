Sophie Davant heureuse du départ de ses enfants ? Sa fille Valentine balance sur ce qu'il s'est vraiment passé

Sophie Davant a connu le grand bonheur de donner naissance à deux enfants, son fils Nicolas et sa fille Valentine, tous deux nés de son mariage avec Pierre Sled, de qui elle est restée très proche malgré la rupture. Si les voir grandir a été l'une de ses plus belles aventures, Sophie Davant avouait toutefois en 2020 sur le plateau de l'émission Quotidien avoir été plutôt heureuse de leurs départs de la maison, eux qui ont respectivement 28 et 26 ans. "Moi, c'est l'extase en ce moment, parce que ça y est, ils sont partis tous les deux. Je les adore, j'adore être avec eux, on a un très bon rapport, mais je trouve que la cohabitation avec des adultes devient compliquée. Honnêtement, j'habitais plus chez eux qu'ils n'habitaient chez moi. Donc, à un moment, ça va bien !", lâchait-elle sans filtre à Yann Barthès à l'époque.

Mais, selon sa fille Valentine, les voir prendre leur indépendance n'a finalement pas été si évident pour Sophie Davant. "Peut-être qu'elle a été soulagée, mais en attendant, quand j'ai quitté l'appartement, elle a pleuré !", a révélé la jeune journaliste culinaire lors d'une interview pour Gala. Alors, Sophie serait-elle un faux coeur de pierre ?

Valentine Sled a précisé que sa décision de prendre son propre appartement s'était imposée tout naturellement, autant à elle-même qu'à sa célèbre mère. "Elle ne m'a pas mise dehors, c'est une décision qu'on a prise en même temps. À ce moment-là, j'avais 23-24 ans, il était temps pour moi de partir et, pour elle, de déménager et d'avoir son appartement toute seule", a-t-elle expliqué. Vivre seule oui, mais à une distance raisonnable ! Sophie Davant avait en effet une demande toute particulière pour sa fille adorée. "Quand je suis partie, elle m'a suppliée de ne pas partir trop loin d'elle !", a encore fait savoir Valentine.

Mais loin des yeux, près du coeur ! C'est certainement l'adage des deux femmes qui ont encore aujourd'hui une belle et solide relation. Il n'est par exemple pas rare que la figure de France 2 s'affiche complice au côté de Valentine. Cette dernière a même déjà fait la couverture du magazine "S" de sa maman.