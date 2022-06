Sophie Davant et Pierre Sled : Photo exceptionnelle de leurs enfants Nicolas et Valentine

Habituellement discret sur les réseaux sociaux, Pierre Sled partage ces derniers temps quelques instants de sa vie privée. Le 3 juin 2022, le journaliste a partagé une photo exceptionnelle avec sa femme, la belle Barbara Ricevuto. Dimanche 5 juin 2022, c'est un autre cliché qu'il publie. Cette fois, c'est une belle image de ses deux enfants Nicolas (28 ans) et Valentine (26 ans), tous les deux nés de ses amours passées avec Sophie Davant.

Pierre Sled se saisit alors de son compte Instagram afin de publier une belle photo de sa progéniture. Sur ce cliché, Nicolas et Valentine prennent la pose tous les deux très souriants, le regard rivé vers l'objectif. "Qu'ils sont grands mes petits", écrit celui qui travaille désormais pour la télévision et la radio italienne en légende. Les internautes sont nombreux à complimenter le duo. En commentaires, certains estiment qu'ils sont "grands et beaux" tandis que d'autres notent la rareté de cette photo où apparaît Nicolas, "d'une discrétion absolue" selon une internaute. Il est vrai que contrairement à sa soeur qui partage sur Instagram ses réalisations culinaires et quelques instants de vie, lui s'affiche moins.