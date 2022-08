Sophie Davant et William Leymergie en couple, "une divine surprise" : les dessous de leur histoire d'amour...

L'amour, ça nous tombe dessus quand on s'y attend le moins. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sophie Davant et William Leymergie étaient loin de se douter que ça leur arriverait. Pourtant, sur les plages de Pampelonne dans le département du Var, non loin du festival de Ramatuelle où les spectacles s'enchaînent, les deux animateurs ne se cachent plus. Les vacanciers ont pu admirer, comme le révèle Paris Match ce jeudi 11 août, le couple au grand jour, "divine surprise qu'ils n'auraient jamais imaginée". Loin des mondanités, Sophie Davant, 59 ans et William Leymergie, 75 ans, savourent pleinement la belle histoire d'amour qu'ils ont fait débuter quelques mois plus tôt. Balades main dans la main en bord de plage, baignades, sessions paddle... Les tourtereaux profitent des choses simples pour leur plus grand bonheur.

Rien ne prédestinait Sophie Davant et William Leymergie à un tel rapprochement malgré leur complicité et les liens qu'ils avaient tissés depuis leur première rencontre sur le plateau de Télématin, l'émission qu'animait le présentateur et pour laquelle Sophie Davant avait été embauchée comme stagiaire. Malgré la différence d'âge, l'évidence s'installe. Le duo est fait pour s'entendre et n'hésite pas à le montrer. Pour autant, une possible histoire d'amour ne leur traverse même pas l'esprit. William Leymergie est marié à Maryline, Sophie Davant à Pierre Sled avec qui elle aura ses deux enfants, Valentine, 26 ans et Nicolas, 29 ans. Les deux couples se côtoient, passent même des vacances ensemble jusqu'à ce que les liens se distendent.