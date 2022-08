François-Xavier Demaison magistral à Ramatuelle, acclamé par Valérie Bègue et Sophie Davant

La 38e édition du Festival de Ramatuelle bat son plein depuis le 27 juillet dernier. Outre les nuits classiques en musique, Jacqueline Franjou, présidente du festival et Michel Boujenah, directeur artistique, ont convié de grands noms de la scène pour honorer ce grand rendez-vous culturel. Après Patrick Bruel le 1er août, ce fut au tour de François-Xavier Demaison de faire le show ce mardi 2. Promesse tenue.

Le comédien et humoriste, bientôt papa pour la deuxième fois d'une petite fille, a enflammé le théâtre de Verdure du Festival de Ramatuelle. Il faut dire qu'il venait présenter son tout nouveau spectacle, Di(x)vin(s), à son public du Sud de la France. Anonymes et stars ont ri aux éclats, profitant jusqu'au bout du talent, de la gouaille et du franc-parler de l'acteur. C'est acclamé de longues minutes qu'il a quitté la scène pour retrouver ses grands amis parmi lesquels Chantal Ladesou et Bernard Montiel.

Sur son compte Instagram, le journaliste et chroniqueur de Touche pas à mon poste n'a pas manqué d'immortaliser ces retrouvailles et d'acclamer la star de la soirée : "Le brillant François-Xavier Demaison a enthousiasmé le public avec son magnifique spectacle Di(x)vin(s) dont notamment Chantal Ladesou." Et il n'y a pas qu'eux qui étaient venus soutenir le mari d'Anaïs.