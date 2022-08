Elsa Leeb proche de Brad Pitt : la fille de Michel Leeb partage un lien très spécial avec l'acteur !

Dans la famille Leeb, il y a le papa Michel, humoriste et comédien, la maman Béatrice, metteur en scène, et leurs trois enfants : Tom, 32 ans, acteur, humoriste et chanteur, Fanny, 36 ans, évoluant également dans le milieu de la musique et Elsa, 34 ans, qui après avoir tenté sa chance au cinéma s'est finalement tournée vers le métier d'attachée de presse. En attendant peut-être un jour de revenir sur les plateaux de tournage, Elsa Leeb s'occupe donc des autres... Et de Brad Pitt tout particulièrement !

Star du film Bullet Train de David Leitch, dans les salles françaises ce mercredi 3 août, Brad Pitt a assuré les premières et la promotion dans l'Hexagone. Conférences de presse, projection au Grand Rex, bain de foule, Brad Pitt ne savait plus où donner de la tête. C'est dans ces moments de rush, métier oblige, que l'ex-mari d'Angelina Jolie peut compter sur la présence d'Elsa Leeb à ses côtés, en qualité d'attachée de presse du film en France, pour le guider dans tous les événements organisés en marge de la sortie du film. Un rôle essentiel révélé dans le nouveau numéro d'Ici Paris, ce mercredi.

Ce n'est pas donné à tout le monde de travailler avec Brad Pitt mais côtoyer les plus grands, Elsa Leeb en a l'habitude. Par sa famille dans un premier temps, évidemment. Mais également par son métier. Si elle n'a pas toujours géré les sorties de gros blockbusters américains, elle n'est pas en reste. Comme le précise le magazine Ici Paris, Elsa Leeb a travaillé avec les légendes Isabelle Huppert et le regretté Jean-Louis Trintignant pour le film Happy End et le long-métrage Joueurs avec le comédien Tahar Rahim.

Elsa Leeb multiplie les casquettes. Quand elle n'est pas attachée de presse, elle passe derrière la caméra pour s'occuper de la production de films, plus ou moins courts : ce fut le cas pour C'est qui cette fille ? et This New Generation, un film pour lequel elle a travaillé avec son frère. Une énergie débordante que l'amour est venu canaliser un peu plus il y a quelques mois. En octobre dernier, Elsa est devenue maman pour la première fois.