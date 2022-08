Brad Pitt détonne dans un look coloré... entouré d'une déferlante de décolletés !

Sur le tapis rouge (enfin rose, pour l'occasion), on ne voyait que lui ! Ce lundi, alors qu'il assistait à l'avant-première de son nouveau film Bullet Train à Los Angeles, Brad Pitt avait choisi un look plutôt... acidulé ! L'acteur américain, en effet, est arrivé dans un costume vert pomme un peu large, associé à un tee-shirt bleu et à des baskets jaunes et rouges.

Un costume vert pomme en lin et plutôt large, qui nous a tout de suite rappelé ses deux tenues parisiennes : en rose sur la péniche pour la conférence de presse, en noir pour l'avant-première au Grand Rex et désormais en vert... Il semblerait que l'acteur se sente tellement à l'aise dans cette tenue qu'il l'ait acheté en plusieurs coloris. Et on adore !

Un véritable festival de couleurs qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de rayonner au milieu de ses partenaires comme il le fait depuis qu'il a commencé la promo de cette comédie, en salles cette semaine. Souriant, les cheveux longs et la barbe dessinée, il a échangé des regards de braise avec les photographes avant de plaisanter avec Aaron Taylor-Johnson, radieux dans un tenue 100% cuir. Sous le soleil californien, il devait avoir bien plus chaud que Brad Pitt dans son costume de lin !

A leurs côtés, la jeune Joey King (au bras de son petit ami Steven Piet) était époustouflante dans une robe blanche Cong Tri blanche et décolletée jusqu'au nombril. A 23 ans, l'actrice phare de la saga The Kissing Booth semble parfaitement à l'aise avec tous ses partenaires, une petite bande complétée par Brian Tyree Henry, Bad Bunny, Logan Lerman et Zazie Beetz, sculpturale en blanc.

Parmi les célébrités qui avaient fait le déplacement, on a pu voir l'actrice de Vampire Diairies, Nina Dobrev, ainsi que Dylan Sprouse très amoureux de sa compagne, la mannequin Barbara Palvin. La danseuse Maddy Ziegler, mondialement connue depuis sa participation au clip de Sia Chandelier était également présente avec sa soeur Mackenzie, elle aussi danseuse. Très sexy, les deux femmes ont croisé l'influenceuse Tana Mongeau, dont le décolleté profond a marqué les photographes.