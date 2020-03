Dylan Sprouse : Filmé nu au lit avec sa chérie Barbara Palvin

L'industrie de la mode est obsédée par les enfants et des couples de stars ! Cette fascination profite à Dylan Sprouse. L'acteur et sa petite amie, Barbara Palvin, se mettent en scène dans la nouvelle campagne publicitaire d'une marque française. Filmés nus dans un lit, ils régalent leurs millions de fans.

C'est à The Kooples que Dylan et Barbara se sont associés ! Les amoureux de 27 et 26 ans apparaîssent sur la campagne printemps-été 2020 de la marque, une campagne d'images en noir et blanc sur laquelle ils échangent les regards torrides.

L'ancien héros de la série Disney La Vie de palace de Zack et Cody et sa chérie top model se mettent également en scène dans une vidéo. Filmé au lit, le couple très tactile fait fantasmer ses nombreux admirateurs.