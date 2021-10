Michel Leeb grand-père : fou de bonheur, il réagit à la naissance de sa petite-fille

A 74 ans, Michel Leeb découvre tardivement le rôle de grand-père. Sa fille Elsa a accouché d'une petite fille au doux prénom. Une joie pour l'artiste et tout le clan, marqué ces dernières années par un coup du sort terrible : le cancer - désormais passé - de Fanny. Sur Instagram, il a partagé son bonheur.

Postant une photo de bébé, Michel Leeb écrit en légende de sa publication : "Ma petite fille est née. Elle s'appelle GAIA (avec un tréma sur le i, mais je sais pas le faire !!!). Sa maman, Elsa, qui se trouve être notre fille à Beatrice et moi, se porte bien ainsi qu'Allan le papa. C'est un arc en ciel de bonheur qui donne à la vie une dimension vertigineuse, car cette Vie est écrire. Viva Gaiia !!!" De toute évidence, l'humoriste attendait cela avec impatience et la venue au monde de bébé le comble de joie. Nul doute que Michel Leeb et sa femme Beatrice seront des grands-parents attentionnés et disponibles pour la petite Gaïa.

C'est dans la soirée du lundi 11 octobre 2021 qu'Elsa Leeb - qui avait annoncé sa grossesse en mai dernier puis avait eu droit à une baby shower en septembre - a annoncé l'heureuse nouvelle, révélant le doux prénom de son bébé. "Le 8 octobre 2021 à 5:15, j'ai compris ce qu'était de faire la plus belle rencontre de sa vie. Ma Gaïa tu me bouleverses, me donnes confiance, m'apaises, m'émerveilles déjà tant... Tu es née d'un amour avec @allanasle absolument merveilleux et indescriptible qui a changé ma vie; compte sur nous pour te le faire partager chaque seconde. Merci @allanasle, merci la vie", a écrit Elsa Leeb en légende d'une photo de son bébé.