Fanny Leeb, sa "sacrée bataille" contre le cancer : "J'ai eu peur"

Vendredi 7 février 2020, TF1 diffusera le second numéro de Stars à nu, dédié aux femmes cette fois. Des célébrités ont accepté de se dénuder afin de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein. Fanny Leeb, qui a lutté contre cette maladie, faisait partie de l'aventure, "une thérapie" pour elle. Invitée dans C à vous mardi 4 février, sur France 5, la chanteuse de 33 ans est revenue sur son combat.

C'est à la suite d'un accident domestique qu'elle s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas comme elle l'a rappelé à la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine : "J'étais en studio, je travaillais sur ma musique. Je suis allée chercher un thé et j'ai donné un coup de pied dans la porte. Le thé a valsé, est passé par-dessus mon pull et m'a brûlé le sein opposé. Quelques jours après, j'avais toujours une brûlure et au bout d'un moment, à force de vérifier, j'ai senti une petite boule." Elle a donc passé des examens afin de vérifier ce que c'était et le diagnostic est tombé en décembre 2018 : elle était atteinte d'un cancer du sein très agressif. "On vous dit : 'Voilà mademoiselle, c'est un cancer du sein.' Au début, vous ne réalisez pas trop ce qu'on est en train de vous dire parce que vous vous prenez une tempête dans la figure. Après, il y a tellement d'informations à retenir que vous êtes perdus. (...) Vous entendez un nombre de termes médicaux et vous ne comprenez rien. Après, on commence à se renseigner et les médecins vous expliquent petit à petit."

À l'époque, les médecins étaient restés "assez vagues" concernant ses chances de guérison. Mais Fanny Leeb le savait, elle allait devoir mener "une sacrée bataille". "Il y a beaucoup de gens qui restent dans le déni, malheureusement. Mais quand on accepte ce qu'il nous arrive, on peut traverser l'épreuve de manière plus solide. Je me suis dit que c'était comme ça et qu'il ne fallait pas que je baisse les bras", a précisé la fille de Michel Leeb. Elle est donc partie en guerre contre la maladie et a tout fait pour rester positive : "J'ai eu peur, mais je n'ai pas voulu douter de moi et de ma victoire. Je me suis dit que je ne pouvais pas mourir, c'était un mot que je ne voulais pas entendre. Je me disais que j'allais passer la ligne d'arrivée et gagner."

Et elle a eu raison d'y croire, car aujourd'hui, Fanny Leeb est en rémission. Ses derniers traitements se sont terminés en juillet dernier et, depuis, elle tente de se reconstruire et, notamment, d'être de nouveau en phase avec son corps.

Dans cette épreuve, la jeune chanteuse a pu compter sur le soutien de son compagnon Olivier. Sa famille l'a également aidée à aller de l'avant : "J'ai une famille exceptionnelle qui m'a portée, on a mis beaucoup d'humour là-dedans."