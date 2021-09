Michel Leeb très bientôt grand-père : ses filles Elsa et Fanny complices pour la baby shower

Elsa Leeb est entrée dans la toute dernière ligne droite de sa grossesse. Dans quelques semaines ou peut-être quelques jours, la fille cadette de Michel Leeb va devenir maman pour la toute première fois. Une grande étape pour elle mais également pour son célèbre papa qui va découvrir les joies d'être grand-père.

Avant d'accueillir ce bébé qu'elle attend avec tant d'impatience, une petite fille, Elsa Leeb s'est retrouvée au centre de toutes les attentions samedi 18 septembre 2021. Ses proches lui ont organisé une baby shower pour célébrer sa grossesse mais également sa fille qui rejoindra ce monde d'ici peu.

Fanny Leeb, la fille aînée de Michel et Béatrice Leeb, faisait bien évidemment partie des personnes présentes. La chanteuse de 35 ans a publié plusieurs images de cette baby shower, synonyme d'heureux moments passés en famille, dans sa story Instagram. Celle qui s'est battue avec force et courage contre un cancer du sein, qu'elle a vaincu, a également partagé une touchante déclaration d'amour à sa petite soeur. "Ma Elsa, Ma soeur, ma confidente... j'ai les 2 plus beaux cadeaux sous mes yeux ...je suis tellement heureuse pour vous 3. @allanasle @elsaleeb et la petite souris (en émoji dans le message ndlr). Fière d'être à vos côtés et d'être bientôt Tata ! Je vous aime", a-t-elle écrit en légende de deux photos avec Elsa.