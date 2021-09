Michel Leeb de retour sur les planches : applaudi par ses 3 enfants, dont sa fille Elsa très enceinte

Le monde du théâtre connaît ses plus belles heures, en France, en cette rentrée 2021. Après les débuts, sur les planches, de Vanessa Paradis et de M. Pokora, c'est au tour de Michel Leeb, grand habitué des salles de spectacles, de vivre son levé de rideau. Vendredi 18 septembre, le comédien a finalement pu remonter sur scène, après des mois de disette culturelle, pour jouer dans la pièce Inavouable, dans laquelle il donne la réplique à Florence Pernel, à la Comédie des Champs-Elysées.

Evidemment, Michel Leeb a pu compter sur le soutien infaillible de sa petite tribu. Bien installés dans les sièges rouges du théâtre, situé dans le 8e arrondissement de Paris, ses deux filles Elsa et Fanny et son grand et beau fils Tom, celui qui a failli nous représenter à l'Eurovision en 2020. Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, le trio a largement profité de ce "bonheur absolu" procuré par la performance de l'acteur. Et s'est levé, bien entendu, en fin de représentation. "Hier soir, standing ovation pour Inavouable à la comédie des Champs-Elysees, rappelle Michel Leeb, quelques heures plus tard, sur son compte Instagram. Merci a tous ! Un bonheur immense de vous retrouver !"